Canciller Quirno destaca "alianza estratégica" de Argentina con Estados Unidos

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Buenos Aires, 31 oct (EFE).- El canciller argentino, Pablo Quirno, destacó la "alianza estratégica" que su país sostiene con Estados Unidos, algo que "hace pocos años parecía impensado", según expresó en X tras la reunión de ministros de Exteriores del G20 de la que participó en la ciudad estadounidense de Atlanta.

"No hay otro país en el mundo con el que estemos más alineados que con los Estados Unidos. Lo que hace pocos años parecía impensado hoy es una realidad", afirmó Quirno en una publicación de X en la que agregó una foto junto a Marco Rubio, secretario de Estado del Gobierno del presidente Donald Trump.

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Sobre su par estadounidense, aseguró: "Compartimos una mirada convergente y una alianza estratégica entre nuestros gobiernos para un abordaje común de los temas de la agenda internacional".

En el cierre de esa publicación, mencionó a los presidentes Javier Milei y Trump, quienes construyen "una relación sin precedentes, fundada en la libertad, la democracia y la prosperidad de nuestras naciones".

Esos comentarios de Quirno fueron a su vez una cita de la cuenta de X de Rubio, en la que al resumir la reunión que presidió en Atlanta, compartió cuatro fotos, una de ellas con el argentino.

Quirno volvió a utilizar X para destacar los principales puntos de su intervención en la reunión del G20, en la que defendió el principio por el que "quien produce y compite cumpliendo las reglas no puede ser perjudicado por quienes reciben ventajas artificiales o distorsionan el mercado", subrayó.

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"Rechazamos enfáticamente las medidas que, bajo argumentos ambientales, terminan convirtiéndose en barreras al comercio y encareciendo el transporte. Las regulaciones no deben transformarse en una excusa para agregar costos y limitar el intercambio", agregó Quirno, y expresó su rechazo al trabajo forzoso.

"Defendemos la competencia, el trabajo y el comercio libre. Menos distorsiones y reglas claras para todos", concluyó el canciller argentino.