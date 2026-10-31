Bulgaria elige mañana nuevo presidente, entre una candidata prorrusa y un proeuropeo

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Vladislav Punchev

Sofía, 31 oct (EFE).- Bulgaria celebra mañana, domingo, la segunda y decisiva vuelta de las elecciones presidenciales en las que la socialista y prorrusa Iliana Yotova se enfrenta al europeísta ex primer ministro interino Andrey Gyurov.

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La actual presidenta en funciones, una aliada del primer ministro, el también prorruso Rumen Radev, obtuvo la semana pasada un 35 % de los votos, tres puntos porcentuales más que su rival de mañana, un antiguo vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria.

La principal diferencia entre Yotova y Gyurov es su postura frente a la guerra en Ucrania.

"Tenemos un agresor, Rusia, que atacó a su vecino", sostiene él con claridad, mientras que ella afirma que "ya no tiene sentido definir quién es el agresor, porque en esta guerra hay dos partes".

Bulgaria, un país excomunista de 6,4 millones de habitantes, pertenece a la OTAN desde 2004 y a la UE desde 2007.

La campaña electoral estuvo marcada por los recientes ataques con drones, supuestamente rusos, contra buques mercantes en el mar Negro, cerca de las costas de Bulgaria y de la vecina Rumanía, que han dejado una treintena de muertos y desaparecidos.

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Otro factor fue la muy baja participación del electorado en la primera vuelta de las elecciones, con apenas un 23 %, que los analistas locales explican con el hartazgo electoral en la población, que solo entre 2021 y 2026 fue llamada ocho veces a las urnas para elegir un nuevo Parlamento.

En todo caso los expertos prevén para mañana un repunte de la participación ciudadana en las elecciones.

Además, el partido conservador GERB, que dominó la política búlgara durante una década hasta el año pasado, emitió el viernes una recomendación a sus seguidores a votar por Gyurov.

Yotova, una antigua periodista de televisión, que hoy cumple 62 años, es una veterana política del Partido Socialista Búlgaro (BSP), heredero del antiguo partido comunista.

Pertenece a una familia de la antigua clase dominante durante el comunismo, se educó en el liceo francés de Sofía y cursó estudios en Bulgaria y en dos instituciones francesas: la Escuela Nacional de Administración (ENA) y la Universidad de Estrasburgo.

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Desde enero ocupa la presidencia interina de Bulgaria, tras la dimisión del ahora primer ministro Radev, a quien acompañó como vicepresidenta durante casi diez años.

Gyurov, por su parte, es un economista de 50 años formado en Bulgaria, Estados Unidos y Austria que, a su regreso al país balcánico, trabajó como profesor universitario y llegó a ser vicegobernador del Banco Nacional de Bulgaria.

Este año fue primer ministro interino durante cuatro meses, entre febrero y mayo, al frente de un Gobierno de expertos, tras la convocatoria de elecciones anticipadas, que ganó Radev con su nuevo partido, Bulgaria Progresista.

En su función de jefe de Gobierno, Gyurov firmó el pasado marzo en Kiev un acuerdo de cooperación entre Bulgaria y Ucrania por un periodo de diez años.

El pacto provocó duras críticas tanto de Radev como de Yotova, que le acusaron de fomentar el conflicto e implicar a Bulgaria en la guerra.

El jefe del Estado de Bulgaria desempeña sobre todo funciones representativas y protocolarias, aunque puede vetar leyes aprobadas por el Parlamento y, con ello, retrasar su entrada en vigor.

Además, el presidente tiene cierta influencia sobre la formación de Gobierno, sobre todo en momentos de inestabilidad, como en los últimos años, cuando el país celebró ocho elecciones legislativas entre 2021 y 2026. EFE