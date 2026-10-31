'Dao', del cineasta franco-senegalés Alain Gomis, Espiga de Oro de la 71 edición

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La película 'Dao', del cineasta franco-senegalés Alain Gomis, se ha alzado con la Espiga de Oro de la 71 edición de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

El jurado ha dado a conocer este sábado, 31 de octubre, a los ganadores en la lectura del palmarés, donde han destacado el largometraje de Gomis "por su singular forma cinematográfica, en la que el ritmo, la duración y el movimiento crean una atmósfera a la vez íntima e inmersiva".

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"El extraordinario logro de la película reside en evocar un espacio libre, abierto y poroso, entre la ficción y el documental, en el cual lo personal y lo colectivo, lo visible y lo sensible, resuenan con una intensidad hipnótica", ha puesto en valor el jurado.

Por otro lado, se ha otorgado la Espiga de Plata a la película 'La Gradiva', ópera prima de la francesa Marine Atla, que ha "conquistado a todo el jurado" por su "riqueza narrativa, que combina con maestría, el naturalismo y lo novelesco, los arrebatos líricos y las profundidades mitológicas, las verdades sociológicas y los vérticos metafísicos".

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Asimismo, el jurado ha resaltado el trabajo de los actores y actrices por su actuación conmovedora en esta primera película de Atlan.

(Habrá ampliación)