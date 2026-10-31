Al menos dos palestinos muertos en nuevos ataques israelíes en la Franja de Gaza, pese al alto el fuego

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Al menos dos civiles palestinos han perdido la vida a primera hora de este sábado en nuevos ataques de las fuerzas israelíes en la Franja de Gaza, en medio de un repunte de los bombardeos y los disparos en distintos puntos del enclave, a pesar del acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 al hilo de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el futuro del territorio.

Un hombre ha muerto en la zona noroeste del campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de la Franja, tras un ataque con drones de Israel que han impactado en las inmediaciones de la compañía eléctrica de la colonia, según han reportado fuentes médicas a la agencia de noticias Wafa.

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Las mismas fuentes han notificado la muerte de otro varón en el barrio de Tel al Hawa, en el suroeste de la ciudad de Gaza, tras sucumbir a las heridas sufridas durante un ataque aéreo anterior.

Otros puntos de la Franja de Gaza han sido también objeto de ataques aéreos y ataques de artillería israelí, especialmente las zonas orientales de la ciudad de Gaza y de Beit Lahia.

El Ministerio de Salud gazatí, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), ha elevado este viernes a 74.570 los palestinos fallecidos y a 175.808 los heridos desde el comienzo de la guerra el 7 de octubre de 2023. Asimismo, han señalado que --de este total-- 1.574 personas han muerto y 5.687 han resultado heridas solo desde el inicio del alto el fuego firmado en octubre de 2025.

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