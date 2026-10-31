El servicio Madrid-Ciudad Real-Puertollano se presta por carretera y se recupera la circulación Madrid-Levante

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Renfe ha informado este sábado de que el servicio para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano --en el que se ofrecían servicios especiales con motivo de la interrupción de la línea de alta velocidad por el accidente ferroviario en Urda (Toledo)-- se presta "íntegramente por carretera" y que se ha restablecido la circulación de alta velocidad entre Madrid y Levante.

Por un lado, el operador ferroviario señala en una publicación en la red social 'X' que el servicio entre Madrid, Ciudad Real y Puertollano se presta "íntegramente por carretera", durante este sábado 31 de octubre y los días 1, 2 y 3 de noviembre.

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Además, los tiempos estimados de viaje en ambos sentidos son de unas dos horas y media en el de Madrid-Ciudad Real y de unos 30 minutos adicionales en la conexión Ciudad Real-Puertollano.

Este viernes la empresa había comunicado que mantenía los servicios especiales de transporte para conectar Madrid, Ciudad Real y Puertollano por la línea convencional, debido a la interrupción de la línea de alta velocidad por el accidente ferroviario, que ha provocado hasta el momento 69 muertes.

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Por otro lado, en otra comunicación por la misma red social, Renfe anuncia que se restablece la circulación "con normalidad" por ambas vías en la alta velocidad entre Madrid y Levante, tras solucionarse la incidencia registrada.

Una incidencia técnica en un tren de Ouigo que afecta al suministro eléctrico en la línea Madrid-Levante provocó la interrupción de la circulación en el tramo entre Valdemoro (Madrid) y Villarrubia de Santiago (Toledo), según informó Renfe el jueves de esta semana.

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