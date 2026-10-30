Meta acuerda resolver una demanda por efectos de Instagram en la salud mental de una joven

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Los Ángeles (EE.UU.), 30 oct (EFE).- Meta llegó a un acuerdo este viernes para evitar proseguir con un juicio en Los Ángeles, en el que se acusaba a una de sus plataformas de redes sociales de perjudicar la salud mental de una adolescente, en un caso en el que también está acusado la operadora Snap, que ahora afrontará por sí sola el proceso judicial.

El juicio, que desde el miércoles pasado se encuentra en la fase selección de jurado, reunía dos demandas, la de una joven de 18 años de Mississippi, conocida como K.D.B., que alega que su uso compulsivo de Snapchat e Instagram, propiedad de Meta, contribuyó a sus problemas de salud metal, y le provocó depresión, autolesiones y pensamientos suicidas.

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La otra demandante es una joven de 16 años de Illinois, identificada en los documentos judiciales como S.J., que asegura que comenzó a usar Snapchat siendo muy pequeña y que las funciones de la aplicación derivaron en un uso compulsivo e ideas suicidas.

Los abogados del gigante de las redes sociales anunciaron este viernes al tribunal que lograron un acuerdo con K.D.B., sin revelar al público el monto que deberán pagar.

El proceso continuará para responder a la demanda de S.J., quien ya había alcanzado un acuerdo con Meta.

Los casos de las adolescentes forman parte de unas 1.500 demandas similares presentadas contra operadoras de redes sociales.

La querella de K.D.B. alegaba que “hasta el día de hoy “ las características adictivas” de las funciones de las plataformas demandadas “no son completamente conocidos ni comprendidos por los usuarios menores de edad” ni por sus padres.

TikTok y YouTube (propiedad de Alphabet) formaban parte de las quejas legales originales, pero ambas empresas alcanzaron un acuerdo con las demandantes antes del inicio del juicio.

Este era el segundo juicio que afrontaba Meta ante un tribunal federal de Los Ángeles.

En marzo pasado, un jurado declaró responsables a la tecnológica fundada por Mark Zuckerberg y Google en la demanda presentada por Kaley G.M. (KGM), una joven que sostuvo que el uso de Instagram y YouTube contribuyó a sus problemas de salud mental, y ordenó a ambas compañías pagar una indemnización de 6 millones de dólares.

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Al igual que en el juicio de KGM, se esperaba que Zuckerberg y el director de Instagram, Adam Mosseri, prestaran declaración durante el juicio. EFE

amv/asb