Colombia celebra la renovación de mandato de la Misión de la ONU con su "enfoque original"

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Bogotá, 30 oct (EFE).- El Gobierno colombiano celebró este viernes la renovación del mandato de la Misión de Verificación de la ONU en el país hasta el próximo 31 de octubre de 2027 y destacó el restablecimiento del "enfoque original" que tenía este organismo.

"Celebramos la renovación unánime del mandato de la Misión de Verificación de la ONU, que restablece su enfoque original en la verificación de la reincorporación y las garantías de seguridad, y reconoce la capacidad de las instituciones colombianas para liderar las políticas públicas de desarrollo rural", señaló la Cancillería en un comunicado.

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Los 15 miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre los que se encuentra Colombia, votaron a favor de la resolución, que recoge el compromiso del Gobierno de Abelardo de la Espriella para que la reforma rural del país pase a formar parte de las labores de las instituciones nacionales.

Hace unas semanas, el canciller de Colombia, Omar Bula, propuso en la misma cámara que se revisara el trabajo de la misión en el país y defendió que la implementación de la reforma rural integral debe aplicarse en las instituciones estatales.

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"Esta decisión recoge la orientación presentada por el Gobierno (...) cumplir los compromisos del Estado, fortalecer la soberanía y orientar la cooperación internacional hacia las prioridades de Colombia. Seguimos trabajando por una paz que se traduzca en seguridad, oportunidades y una vida sin miedo para los colombianos", añadió este viernes la Cancillería.

Actualmente, el Gobierno de Colombia ya ejecuta la reforma, mientras que la misión de la ONU observa y verifica los avances de la implementación del acuerdo en esta materia.

La Misión de Verificación de la ONU en Colombia fue creada en 2017 para supervisar el cumplimiento del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El año pasado, pese a que el órgano de paz también renovó el mandato de la misión por un año, se excluyeron las funciones de verificación sobre las sanciones de la jurisdicción para la paz y el seguimiento al capítulo étnico del acuerdo. EFE

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