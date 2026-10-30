Los 'megadonantes' republicanos se perfilan como decisivos en elecciones de medio mandato

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Washington, 30 oct (EFE).- Los grandes donantes republicanos están influyendo de manera histórica en las elecciones de medio mandato del próximo martes en Estados Unidos y, en algunos casos, se perfilan como decisivos, según el instituto no partidista sobre política y derecho Brennan Center for Justice.

El director senior del Programa de Elecciones y Gobierno del Brennan Center, Daniel I. Weiner, detalló a EFE el caso concreto del estado de Texas, un estado en el que los demócratas no ganan unos comicios al Senado desde hace 38 años y en el que ahora las encuestas les dan una ligera ventaja.

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"El apoyo económico de Elon Musk permite que el candidato republicano Ken Paxton supere en gasto al demócrata James Talarico", explicó el experto.

"Aunque obviamente, no sabremos si resulta decisiva hasta el próximo martes, sí hace falta dinero para llevar a cabo una campaña eficaz y el candidato republicano podría no haber tenido fondos suficientes sin las contribuciones de Musk", matizó.

"Sin duda, los 'megadonantes' desempeñan un papel fundamental, que además va en aumento, y eso indudablemente, sí importa", aseguró Weiner y añadió que además del caso de Texas, está ocurriendo algo parecido en otras contiendas.

"La razón por la que los republicanos disponen de más dinero" en estas elecciones de medio mandato "es gracias a los 'megadonantes", aseguró y explicó que, aunque "los candidatos demócratas están recaudando sumas récord mediante los métodos tradicionales", los republicanos cuentan "con la ventaja financiera” de los súper-PAC, (comités que pueden recibir aportaciones sin límite y gastar ese dinero a favor o en contra de candidatos).

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Los demócratas también se benefician de los súper-PAC y los 'megadonantes', pero en menor medida que los republicanos este año.

El experto del Brennan Center insiste que "tener más dinero no siempre se traduce en una ventaja electoral, pero no se puede realizar una campaña sin él y estos súper-PAC son un factor relevante; y sabremos hasta qué punto una vez se conozcan los resultados de la votación".

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En estas elecciones de medio mandato, potencialmente las más caras de la historia estadounidense en términos de gasto publicitario, Weiner aclara que el punto clave es que "los republicanos han logrado utilizar los súper-PAC para obtener una ventaja financiera significativa".

Más allá de la influencia de estas donaciones en el resultado electoral, el experto del Brennan Center señaló un riesgo posterior: "el tipo de relaciones que generarán una vez que el candidato resulte electo".

"¿Hasta qué punto los cargos electos se sienten dependientes de sus principales donantes y, por tanto, obligados a responder ante ellos a la hora de elaborar políticas?", se preguntó Weiner.

En concreto, apuntó a sectores económicos concretos, como el de la inteligencia artificial, que no suelen realizar aportaciones en contiendas muy reñidas sino que prefieren financiar a candidatos de ambos partidos con una victoria asegurada en la elección general. “Lo hacen porque buscan acumular influencia", sostuvo.

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Además de los 'megadonantes' que financian a candidatos, Weiner alertó de otro riesgo, el del crecimiento de la proporción de fondos que provienen de los fondos de financiación anónimos.

"Esto es perjudicial para la democracia porque si se permite un nivel de gasto tan elevado en nuestras elecciones, los votantes deberían poder identificar quién intenta influir en ellos", advirtió.

"Si se consulta a los estadounidenses, como ocurre en todas las encuestas, una inmensa mayoría sostiene que este proceso debería ser transparente", afirmó.

En este punto, Weiner concluyó que "la transparencia en las elecciones estadounidenses es, en esencia, opcional".

"Si alguien desea que se sepa que está invirtiendo dinero, como parece ser el caso de Musk, entonces la información se hace pública. Pero, por el contrario, quien no quiera que el público se entere, puede ocultar su identidad con gran facilidad", alertó. EFE

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(foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo del Brennan Center for Justice para la difusión de este contenido.