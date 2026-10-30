Agencias

Tabla de tiempos del primer libre de Ciudad de México

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Redacción deportes, 30 oct (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este viernes en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez:

.1.

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Charles Leclerc

MON

Ferrari

1:18,128

.2.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

1:18,787

.3.

Frederik Vesti

DEN

Mercedes

1:18,861

.4.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

1:18,866

.5.

Ayumu Iwasa

JPN

Red Bull

1:19,133

.6.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

1:19,210

.7.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

1:19,357

.8.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

1;19,376

.9.

Oliver Bearman

GBR

Haas

1;19,412

10.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

1:19,478

11.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

1:19,545

12.

Nikola Tsolow

BUL

Racing Bulls

1:19,604

13.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

1:19,608

14.

Gabriele Mini

ITA

Alpine

1:19,946

15.

Ryo Hirakawa

JPN

Haas

1:19,982

16.

Carlos Sainz

ESP

Williams

1:20,006

17.

Leonardo Fornaroli

ITA

McLaren

1:20,235

18.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

1:20,395

19.

Jak Crawford

USA

Aston Martin

1:20,803

20.

Luke Browning

GBR

Williams

1:20,869

21.

Freddie Slater

GBR

Audi

1:20,945

22.

Colton Herta

USA

Cadillac

1:21,365

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