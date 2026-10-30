Tabla de tiempos del primer libre de Ciudad de México

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este viernes en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez:
.1.
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Charles Leclerc
MON
Ferrari
1:18,128
.2.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:18,787
.3.
Frederik Vesti
DEN
Mercedes
1:18,861
.4.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:18,866
.5.
Ayumu Iwasa
JPN
Red Bull
1:19,133
.6.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:19,210
.7.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:19,357
.8.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1;19,376
.9.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1;19,412
10.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1:19,478
11.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1:19,545
12.
Nikola Tsolow
BUL
Racing Bulls
1:19,604
13.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:19,608
14.
Gabriele Mini
ITA
Alpine
1:19,946
15.
Ryo Hirakawa
JPN
Haas
1:19,982
16.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:20,006
17.
Leonardo Fornaroli
ITA
McLaren
1:20,235
18.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:20,395
19.
Jak Crawford
USA
Aston Martin
1:20,803
20.
Luke Browning
GBR
Williams
1:20,869
21.
Freddie Slater
GBR
Audi
1:20,945
22.
Colton Herta
USA
Cadillac
1:21,365