El Rayo Vallecano devolverá la franja a la camiseta y se compromete con una "relación positiva" con su afición

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El Rayo Vallecano informó este viernes sobre una reunión con los representantes de la afición del equipo madrileño, con la intención de "alcanzar una situación de normalidad" y una "relación positiva" entre ambas partes.

"Rayo Vallecano de Madrid comunica que en la tarde de ayer se mantuvo una reunión con representantes de la afición, con la firme intención de alcanzar una situación de normalidad en la relación entre el club y sus aficionados que permita a la plantilla contar con su apoyo, algo indispensable para lograr los objetivos deportivos", apuntó el club en un comunicado.

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El Rayo explicó que se asumió por las partes "el compromiso de seguir manteniendo una comunicación fluida que permita también avanzar en otros puntos clave de interés". En cuanto a los temas que se trataron en la reunión, el Rayo enumera lo siguiente:

"La compensación por los partidos que, por causas ajenas al club, tuvimos que disputar en el Estadio Ontime Butarque se calculará dividiendo el precio total de cada abono en cada sector entre el número de partidos incluidos y multiplicando el resultado por el número de encuentros a los que el abonado no pudo acudir en Leganés", apunta como primer punto.

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"Las tres equipaciones de la temporada 27/28 contarán con la franja como elemento protagonista", añade sobre una de las polémicas de los últimos años. Además, con el compromiso de "mantener una reunión mensual con representantes de la afición", el Rayo valoró "un paso más hacia delante en la creación de una relación positiva entre el club y sus aficionados".

El conjunto de Vallecas confía en que ese trabajo por una relación mejor tenga su "eco" con el "apoyo al equipo en el partido frente al RC Celta". "No queremos concluir el comunicado sin agradecer a todos los aficionados del Rayo Vallecano que el otro día acudieron el lugar del terrible accidente para prestar su ayuda. Ayer pudimos transmitírselo en persona, y es justo poder volver a mencionarlo. Gracias", termina.

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