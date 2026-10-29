Televisa revierte pérdidas y gana 76,2 millones de dólares de enero a septiembre de 2026

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Ciudad de México, 29 oct (EFE).- El gigante mexicano de las telecomunicaciones Grupo Televisa registró una utilidad neta de 1.417 millones de pesos (76,2 millones de dólares) entre enero y septiembre de 2026, frente a pérdidas de 1.138 millones de pesos (61,2 millones de dólares) en el mismo periodo de 2025, pese a una caída del 3,3 % en sus ingresos.

Según su reporte financiero publicado este jueves, la compañía obtuvo una ganancia neta mayoritaria de 882 millones de pesos (47,5 millones de dólares) durante el tercer trimestre del año, frente a una pérdida de 1.932 millones de pesos (103,9 millones de dólares) registrada entre julio y septiembre del año anterior.

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La mejora trimestral respondió principalmente "a menores impuestos sobre las ganancias, una reducción de los gastos financieros y un mejor resultado operativo antes de otros gastos, aunque estuvo parcialmente contrarrestada por mayores gastos extraordinarios y menores beneficios de empresas asociadas", indicó el reporte.

Los ingresos trimestrales disminuyeron un 3,8 % interanual, hasta 14.077 millones de pesos (756,9 millones de dólares), mientras que entre enero y septiembre sumaron 42.879 millones de pesos (2.305 millones de dólares), un 3,3 % menos que un año antes.

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En contraste, la utilidad del segmento operativo aumentó un 5,6 % trimestral, hasta 5.996 millones de pesos (322,4 millones de dólares), y su margen se amplió del 38,8 % al 42,6 %, gracias a eficiencias y reducciones de costos.

Sin embargo, la utilidad de operación consolidada cayó un 26,7 %, hasta 680,9 millones de pesos (36,6 millones de dólares), debido principalmente al incremento de otros gastos, que alcanzaron 969,5 millones de pesos (52,1 millones de dólares) e incluyeron un deterioro contable no recurrente de equipos técnicos, según su reporte.

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El negocio de televisión satelital continuó como uno de los principales factores de presión, con una caída del 20,5 % en sus ingresos trimestrales, hasta 2.363 millones de pesos (127,1 millones de dólares).

La compañía perdió 250.603 unidades generadoras de ingresos en sus servicios satelitales durante el trimestre, principalmente por la desconexión de cerca de 231.000 servicios de video, y terminó septiembre con 2,9 millones de unidades.

Por su parte, los ingresos residenciales se mantuvieron prácticamente estables, en 10.566 millones de pesos (568,1 millones de dólares), mientras que los empresariales crecieron un 6,8 %, hasta 1.147 millones de pesos (61,7 millones de dólares), impulsados por nuevos proyectos públicos y privados.

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Televisa cerró septiembre con 5,7 millones de suscriptores de banda ancha y 888.314 usuarios móviles.

La deuda financiera consolidada disminuyó a 81.155 millones de pesos (4.363 millones de dólares) al cierre de septiembre, frente a 85.994 millones de pesos (4.623 millones de dólares) al término de 2025.

En tanto, su deuda neta, incluidos los pasivos por arrendamiento, se situó en 42.473 millones de pesos (2.283 millones de dólares).

Televisa también recordó el acuerdo anunciado el 13 de octubre para adquirir, mediante un consorcio compartido al 50 % con Fintech Holdings, el negocio de AT&T en México por 2.000 millones de dólares.

La operación está sujeta a autorizaciones regulatorias y se prevé que concluya durante el primer trimestre de 2027. EFE