Muere Patrick Stewart a los 86 años, el profesor Charles Xavier en 'X-Men' y el capitán Picard de Star Trek

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El actor Patrick Stewart ha fallecido este miércoles a los 86 años en su casa de Los Ángeles (EEUU), según ha confirmado la familia a través de un comunicado en redes sociales publicado en el perfil oficial del intérprete, que padecía Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy.

"Ha partido sostenido por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y el tipo de profunda emoción que solo él pudo inspirar tras una vida de devoción a todos nosotros", ha trasladado la familia en el escrito recogido por Europa Press.

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Stewart (Reino Unido, 1940) ha protagonizado conocidos papeles en el cine y la televisión, como el capitán Jean-Luc Picard de Star Trek o el profesor Charles Xavier de la saga de Marvel 'X-Men'. Una carrera de seis décadas que pasó de la Royal Shakespeare Company a la pequeña y gran pantalla.

Estuvo nominado a dos Globos de Oro por mejor actor de miniserie en 'Moby Dick' (1999) y 'El león de invierno' (2005), así como a cuatro premios Emmy por mejor actor en 'Moby Dick', mejor telefilme en 'El león de invierno', mejor actor invitado en 'Extras' y mejor actor de reparto en 'Hamlet'.

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En el año 2001, fue nombrado oficial de la Orden del Imperio Británico. "Exploró la condición humana en toda su complejidad poética y llevó la esperanza no solo a los confines del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también a la última frontera más emblemática de la ciencia ficción, a bordo de la nave estelar Enterprise", ha recordado la familia.

También destacan su afición al automovilismo y seguidor del Huddersfield Football Club. "Será recordado por la dignidad, la compasión y la humanidad que aportó a cada papel, tanto en su arte como en su vida", añaden.

Así, ha destacado que su éxito cinematográfico se equipara a su labor filantrópica y su activismo en defensa de los derechos humanos, las víctimas de la violencia doméstica, los refugiados de todo el mundo, los servicios de salud mental para veteranos y el bienestar animal, "especialmente de los queridos perros pitbull que acogía temporalmente".

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La familia ha pedido, en lugar de flores, que se realicen donaciones conmemorativas al Centro de Investigación de la Enfermedad del Azheimer de la Universidad Johns Hopkins y a los Cuidadores de la Fundación de Alzheimer de América.