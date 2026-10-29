Minera Vale gana 4.523 millones de dólares hasta septiembre, un 27 % menos interanual

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São Paulo, 29 oct (EFE).- El gigante minero brasileño Vale obtuvo un beneficio neto atribuible a los accionistas de 4.523 millones de dólares entre enero y septiembre de este año, lo que supone una caída del 27 % con respecto al mismo periodo de 2025, según informó este jueves.

Solo en el tercer trimestre, las ganancias de la compañía se redujeron un 53 % interanual, hasta los 1.255 millones de dólares, de acuerdo con el balance enviado a la bolsa de São Paulo.

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Vale atribuyó sus resultados a "un efecto negativo de las empresas conjuntas, relacionado principalmente con el ajuste de la provisión de Samarco (322 millones de dólares negativos), y una mayor carga tributaria sobre los beneficios".

También, mencionó la bajada de los precios internacionales del mineral de hierro y "las presiones externas sobre los costos, incluida la apreciación del real brasileño y el aumento de los precios del combustible marítimo".

"En un entorno de mercado dinámico, la flexibilidad de nuestra cartera, la estrategia de transporte marítimo y el programa de cobertura financiera contribuyeron a proteger nuestros márgenes", explicó en el informe el CEO de Vale, Gustavo Pimenta.

Con todo, la facturación por ventas hasta septiembre avanzó un 11 % comparado con los nueve primeros meses de 2025, hasta sumar 30.355 millones de dólares.

El crecimiento de los ingresos fue más modesto en el tercer trimestre del año, cuando apenas repuntó un 2 %.

El Ebitda ajustado (resultado bruto de explotación) fue de 10.833 millones de dólares en el periodo enero-septiembre, con lo que se mantuvo estable frente a los mismos meses de 2025.

Por otro lado, la producción de mineral de hierro hasta septiembre bajó un 1 % interanual, totalizando 242,2 millones de toneladas, de las que 88,3 millones corresponden al tercer trimestre.

No obstante, la producción de cobre y níquel en el acumulado anual se incrementó un 4 % y un 8 %, respectivamente, siempre en comparación con el mismo periodo de 2025.

En el tercer trimestre destacaron las caídas en la producción de mineral de hierro (-6 %) y cobre (-6 %), compensadas parcialmente por los pellets (+7 %) y el níquel (+6 %).

Las inversiones de la multinacional brasileña, uno de los mayores exportadores de hierro del mundo, llegaron a los 3.467 millones de dólares entre enero y septiembre, manteniéndose en un nivel estable frente al mismo periodo de 2025.

La deuda neta creció un 5 % en el último año hasta los 13.097 millones de dólares. EFE