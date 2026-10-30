Bukele aclara que la operación en Haití para la búsqueda de soldados no trata de "invadir" ni "dominar" el país

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha asegurado que la llegada e inminente despliegue de tropas salvadoreñas en Haití responde únicamente al rescate de los cuatro aerotécnicos militares secuestrados por pandillas y a la lucha contra el crimen organizado, aclarando que no se trata de una "invasión" ni de un intento por "dominar" o lucrarse con la nación caribeña.

En una declaración difundida a través de redes y dirigida expresamente a la población haitiana, Bukele ha destacado la magnitud del esfuerzo económico que asume su país para sostener esta intervención militar a gran escala. "Somos casi los únicos que pagamos por esta operación. Aunque recibimos un poco de ayuda logística de otros países, estamos cubriendo el 90% de los costes con nuestras propias y pequeñas arcas. Esto nos ha costado caro, pero hemos aprendido de nuestro propio sufrimiento: la justicia y la paz no tienen precio", ha afirmado.

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El mandatario salvadoreño ha recalcado que el único interés de su Gobierno es que los cuatro técnicos de aviación dedicados a evacuaciones médicas "regresen a casa" y "enseñar una lección a las pandillas" que hacen sufrir al pueblo haitiano. "No venimos a Haití a ganar dinero, porque nadie nos paga por ello. Vinimos a Haití a luchar contra los malvados", ha aseverado Bukele, recordando que El Salvador vivió en el pasado un "baño de sangre" similar antes de convertirse en "el país con más seguridad en el continente".

"Esta no es una operación contra el pueblo haitiano, ni una invasión de Haití. No somos una gran potencia. No tenemos ningún interés en dominar al pueblo haitiano ni en apoderarnos de la riqueza de Haití", ha insistido Bukele, solicitando la confianza de los ciudadanos locales y garantizando que, una vez finalizada la misión de rescate y seguridad, las tropas salvadoreñas "regresarán a casa".

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DESPLIEGUE MASIVO Y COORDINACIÓN BILATERAL

El mensaje del presidente salvadoreño se produce tras la reciente conversación telefónica mantenida con el primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, para coordinar la ofensiva de seguridad a gran escala puesta en marcha con el fin de rescatar a los cuatro militares.

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Estos fueron secuestrados hace dos semanas en una emboscada perpetrada contra un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) en la zona de Santo, en el área metropolitana de Croix-des-Bouquets.

El Salvador mantiene sobre el terreno a un contingente de más de 2.000 soldados que operan principalmente en las zonas de Plaine du Cul-de-Sac y los alrededores de Santo. Por su parte, el Ejecutivo haitiano ha calificado el rescate de prioridad absoluta y ha reiterado su disposición a colaborar con las fuerzas salvadoreñas bajo el respeto a la soberanía nacional.

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