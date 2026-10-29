ACNUR: Nueve millones de personas "en zonas en guerra" necesitarán más ayuda este invierno

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Ginebra, 30 oct (EFE).- Nueve millones de personas necesitarán asistencia adicional para afrontar el inminente invierno en Ucrania, Siria, Líbano y Afganistán, alertó este viernes la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que espera recaudar al menos cincuenta millones de dólares para ayudar a esas poblaciones.

La subida de los precios de la energía y los alimentos derivada de las tensiones geopolíticas ha aumentado la vulnerabilidad de muchos civiles en zonas en crisis y conflicto, a menudo refugiados en alojamientos improvisados, sin combustible para la calefacción y con ropa y mantas insuficientes, subrayó ACNUR -en un comunicado-.

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"Millones de personas en estos países frágiles y sacudidos por la guerra corren el riesgo de tener que afrontar las inclemencias del tiempo sin protección suficiente contra el frío. Necesitan más apoyo que nunca, y de inmediato", afirmó la directora de Relaciones Externas de ACNUR, Dominique Hyde.

El dinero que se recaude en esta campaña invernal servirá para adquirir entre otras cosas calefactores en Afganistán, mantas térmicas en Siria y Líbano, o kits para reparar viviendas ucranianas bombardeadas.

En Ucrania, donde las temperaturas podrían llegar a los 20 grados centígrados bajo cero en los próximos meses, las necesidades humanitarias se acrecientan por los frecuentes ataques rusos deliberados a instalaciones energéticas para perjudicar a la población civil: sólo en el invierno pasado se registraron más de cuatrocientos.

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Afganistán también afronta un difícil invierno, con casi cuatro millones de retornados de las vecinas Pakistán e Irán desde el año pasado, muchas de ellas por la fuerza y con enormes necesidades humanitarias y limitaciones financieras.

En Siria, las necesidades también han aumentado por el regreso de millones de personas, en este caso voluntariamente, tras la caída de el régimen de Bachar al Asad; mientras que en Líbano, ACNUR prevé que casi 300.000 personas necesitan asistencia durante los meses más fríos. EFE

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