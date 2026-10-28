Esclerosis Múltiple España celebra su 30º aniversario y destaca su compromiso con los pacientes y la investigación

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La organización Esclerosis Múltiple España (EME) ha destacado en la celebración de su 30º aniversario su "compromiso con las personas con esclerosis múltiple, sus derechos y la investigación", para lo que ahora cuenta con una red estatal de 37 asociaciones y fundaciones con la misión de "mejorar la calidad de vida" de los pacientes.

"Durante estas tres décadas, hemos trabajado para dar visibilidad a la enfermedad, defender los derechos del colectivo e impulsar la investigación", ha sostenido el presidente de la entidad, Francisco Del Vas, que ha afirmado que "todavía quedan importantes retos por delante". "Nuestro compromiso es seguir trabajando para que las personas con esclerosis múltiple cuenten con los apoyos que necesitan, tengan garantizados sus derechos y puedan afrontar el futuro con más oportunidades y esperanza", ha explicado.

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Para ello, EME, que ha sido declarada de 'Utilidad Pública', impulsa iniciativas de atención y sensibilización, y tiene a la investigación científica entre sus prioridades. De hecho, ha promovido iniciativas como el 'Proyecto M1', orientadas a impulsar el conocimiento de la enfermedad y avanzar hacia nuevas soluciones, acción con la que se ha destinado 1.893.018 euros a través de la 'Convocatoria de ayudas a la Investigación y el apoyo a la Alianza Internacional de EM Progresiva'.

Con todo, y con su participación actual en los órganos ejecutivos de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF, por sus siglas en inglés) y la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP, también por sus siglas en inglés), mantiene cinco líneas estratégicas, basada la primera de ellas en promover la protección social, el acceso a los tratamientos y los apoyos necesarios.

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Además, aboga por el apoyo al movimiento asociativo; la comunicación, sensibilización y gestión del conocimiento; el apoyo a la investigación; y la sostenibilidad y crecimiento de Esclerosis Múltiple España mediante el refuerzo de la capacidad de la organización para mantener su actividad, consolidar su red de alianzas y poder cumplir con su misión.