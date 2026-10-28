Embotelladora Andina gana 179,4 millones de euros hasta septiembre, un 17,1% más

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La embotelladora Andina, que produce y comercializa los productos de Coca-Cola en Chile y otros países de Sudamérica, obtuvo un beneficio neto atribuido de 197.164 millones de pesos chilenos (179,4 millones de euros) hasta septiembre, lo que supone un incremento interanual del 17,1%.

Los ingresos subieron un 11,8%, hasta los 2,675 billones de pesos (2.434 millones de euros). De esta cantidad, Chile aportó 975.173 millones de pesos (887,4 millones de euros), Brasil 808.860 millones de pesos (736,1 millones de euros), Argentina 632.692 millones pesos (575,8 millones de euros) y Paraguay 265.849 millones de pesos (241,9 millones de euros).

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De su lado, el resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado se situó en los 488.932 millones de pesos (444,9 millones de euros) tras elevarse un 16,9%.

En lo que se refiere al tercer trimestre, las ganancias fueron de 61.482 millones de pesos (56 millones de euros) y la facturación de 344.207 millones de pesos (313,2 millones de euros), un 7,5% y un 14% más, respectivamente.

"Este tercer trimestre del año tuvimos un sólido desempeño financiero, destacando el crecimiento del Ebitda ajustado consolidado de 12,1%, el cual ascendió a 149.289 millones [135,9 millones de euros]", ha afirmado el vicepresidente ejecutivo de Embotelladora Andina, Miguel Ángel Peirano.

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"Este desempeño fue impulsado por el crecimiento del Ebitda ajustado en moneda local de Brasil, Chile y Paraguay, así como al efecto de conversión de cifras. En una base de monedas 'currency neutral', el Ebitda ajustado consolidado creció un 3,9%", ha añadido.

Embotelladora Andina ha recordado que el pasado 27 de agosto pagó un dividendo de 51 pesos (0,046 euros) por las acciones de serie A y de 56,1 pesos (0,051 euros) por las de serie B. Asimismo, este jueves 29 de octubre abonará 36,5 pesos (0,033 euros) por los títulos de tipo A y 40,15 pesos (0,037 euros) por los de tipo B.

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