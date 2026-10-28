Sergio 'Checo' Pérez celebra renovación con Cadillac en 'Show Run' de Ciudad de México

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- El piloto mexicano Sergio 'Checo' Pérez celebró este miércoles su renovación con la escudería Cadillac de la Fórmula 1 hasta el año 2029 en el 'Show Run' realizado en la Ciudad de México.

"Unirme al equipo Cadillac de Fórmula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí y extender mi compromiso me parece una continuación natural de este capítulo" afirmó el piloto.

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'Checo' protagonizó el 'Show Run' realizado sobre la avenida Paseo de la Reforma, principal vialidad de la capital mexicana, el cual recorrió entre la glorieta del monumento del Ángel de la Independencia y la fuente de la Diana cazadora, ante miles de aficionados que lo vitorearon.

"Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo constante y paciencia, pero el progreso que estamos logrando juntos es increíblemente gratificante. Aún nos queda mucho trabajo por delante y estoy totalmente comprometido para los próximos tres años", subrayó.

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Sergio Pérez recorrió la avenida a bordo de un monoplaza de Fórmula 2 modificado, con los colores de Cadillac, escudería con la que este domingo correrá en el Gran Premio de México en busca de los primeros puntos para su equipo en el campeonato de la Fórmula 1.

A la mitad de su segundo recorrido, en la glorieta del Ángel de la Independencia, 'Checo' hizo unas donas con su monoplaza, luego, en medio de la humareda generada por los neumáticos se bajó del vehículo, se quitó guantes, el casco y se acercó a la gente reunida desde la madrugada.

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Pérez se dio tiempo para firmar gorras, fotos, banderas y diversos artículos con su imagen, ante la euforia de sus aficionados.

"El tiempo pasa muy rápido y estos momentos son irrepetibles. La preparación y disciplina ha sido fundamental, no es sólo manejar el auto, son muchas semanas de preparación para competir con los mejores del mundo en Fórmula 1. Gracias a todos por estar aquí, ustedes son la razón por la que regresé a la Fórmula 1", concluyó.

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En el Gran Premio de este domingo, 'Checo' celebrará su carrera número 300 en el serial.

En el 'Show Run' también estuvo presente Clara Brugada, jefa de gobierno de la Ciudad de México. EFE

(foto)