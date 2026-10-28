Apple presenta su primer MacBook Pro con pantalla táctil, impulsado por los chips M5 Pro y M5 Max

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Apple ha presentado su primer ordenador portátil con pantalla táctil, MacBook Pro con pantalla PROLED XDR, que ofrece hasta 24 horas de autonomía gracias a los procesadores M5 Pro y M5 Max.

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El nuevo MacBook Pro con pantalla PROLED XDR está diseñado para que los usuarios utilicen sus dedos para dibujar directamente en la pantalla, amplíen elementos en ella o se desplacen por el contenido, en tareas como la edición de vídeo y la programación.

La pantalla utiliza al tecnología de OLED en tándem, que combina dos capas de píxeles autoiluminados. Disponible en tamaños de 14 y 16 pulgadas, introduce la isla dinámica.

Ofrece un pico de brillo máximo de 2.000 nits y un contraste de 10.000.000:1, así como una frecuencia de actualización variable de 120Hz, mientras que un motor inteligente controla la luminancia y el color de cada pixel de manera precisa.

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Funciona con macOS 27 Golden Gate, Apple Inteligente y los procesadores Apple Silicon M5 Pro y M5 Max, que dotan de la potencia necesaria para impulsar trabajos con inteligencia artificial y agentes, así como para interactuar con el nuevo Siri AI. Admite hasta 16TB de Ram y hasta 128GB de memoria unificada, y ofrece hasta 24 horas de autonomía.

Apple ha destacado el sistema de audio, compuesto por seis altavoces con audio espacial y Dolby Atmos, y la cámara Center Stage de 12MP con vista cenital.

En conectividad, cuenta con el módem N1 y tiene soporte para WiFi 7 y Bluetooth 6. El modelo impulsado por M5 Pro incorpora tres puertos Thunderbolt 5 y el modelo con chip M5 Max, cuatro. También admite la tecnología magnética MagSafe 3.

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MacBook Pro con pantalla PROLED XDR estará disponible el próximo 6 de noviembre, con un precio que parte de 3.349 euros con chip M4 Pro, y de 5.249 euros con chip M5 Max.