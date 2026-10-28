El Kospi surcoreano sube un 3,7 % en la apertura tras resultados de SK hynix

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Seúl, 28 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía un 3,7 % en la apertura de la sesión de este miércoles, impulsado por el renovado optimismo por la inteligencia artificial (IA) tras la publicación de los resultados trimestrales del fabricante de chips de memoria surcoreano SK hynix.

Transcurridos los primeros veinte minutos de negociación, el indicador ganaba 207,67 puntos, hasta los 5.846,01. El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se anotaba una subida del 3,11 %, o 23,11 puntos, hasta las 766,94 unidades.

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La tendencia al alza del parqué surcoreano tiene lugar después de que el segundo mayor fabricante de semiconductores, SK hynix, informara de ganancias de más de 39,7 billones de wones (unos 28.600 millones de dólares) y un aumento de más del 300 % en ventas por la fuerte demanda de chips en el tercer trimestre del año.

Tras el anuncio, que superó las estimaciones de los analistas, SK hynix subía un 2,16 % en la Bolsa surcoreana, mientras que su rival Samsung Electronics, valor de referencia local, registraba una subida del 4 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, se alzaban por encima del 4,5 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor registraba un aumento del 2,93 %, y su empresa hermana Kia también se incrementaba un 1,88 %.

En la industria de defensa, Hanwha Aerospace aumentaba un 2,34 %, Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, notificaba ganancias del 1,93 %, y LIG Defense & Aerospace de un 1,81 %. EFE