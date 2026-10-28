Los partidos árabes israelíes reivindican su avance histórico en las urnas y exigen formar parte del Gobierno

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Los representantes de las principales fuerzas políticas árabes de Israel han celebrado los resultados históricos que les otorgan los sondeos a pie de urna en las elecciones de este martes, reafirmando su voluntad de formar parte de una futura coalición de gobierno y advirtiendo de que su peso electoral --esencial para desbancar al bloque del actual primer ministro, Benjamin Netanyahu-- no podrá ser ignorado por la oposición sionista.

"Este es un día histórico", ha proclamado el líder de la Lista Conjunta, Yousef Jabareen, en declaraciones recogidas por el diario israelí 'The Jerusalem Post', tras conocerse las proyecciones que otorgan a su formación y a la Lista Árabe Unida (Raam) una suma de entre 16 y 18 escaños, casi el doble de los que ostentaban en 2022. "El público ha hablado. El Gobierno manchado de sangre debe irse. Hemos demostrado que somos una fuerza política que no puede ser ignorada y que no se puede construir un futuro aquí sin nuestra voz", ha asegurado Jabareen, impulsado por una fuerte movilización del electorado árabe.

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En la misma línea se ha expresado el presidente de Raam, Mansur Abbas. "La sociedad árabe ha reaccionado a la política de este Gobierno", ha señalado a la cadena de televisión local Canal 12, dejando claro su objetivo central: "Queremos reemplazar al actual Gobierno en casi todas las formas posibles". No obstante, Abbas ha mostrado cautela a la espera del escrutinio definitivo, advirtiendo de que si el bloque opositor no suma los 61 escaños necesarios con su apoyo, "con los números que tenemos ahora, no hay gobierno".

La voluntad de integrarse en una coalición liderada por el ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot --cuyo bloque aventaja ligeramente al de Netanyahu según algunas encuentas, aunque sin alcanzar la mayoría absoluta--, ha sido defendida por Yoav Segalovitz, ex diputado y 'número dos' de Raam. "El primer ministro designado (...) tendrá que tener en cuenta este resultado", ha afirmado al rotativo 'The Times of Israel'. "No hay alternativa. No se puede decir 'no vengáis, no podéis ser parte de esto'".

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Segalovitz ha rechazado los recelos de algunos líderes de la oposición sionista que consideran ilegítimo apoyarse en los partidos árabes tras el estallido de la guerra de Gaza en octubre de 2023, calificando esa postura como "una de las mayores tonterías que existen", dado que las comunidades árabes israelíes también han sufrido las consecuencias del conflicto. "Queremos ser parte de la coalición. (...) Mi intención es romper las barreras entre árabes y judíos; si solo vemos las dificultades y no vemos un futuro, entonces no haremos nada", ha concluido.