El Gobierno de Ecuador mantiene clases virtuales en tres municipios ante alerta de lluvias

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Guayaquil (Ecuador), 27 oct (EFE).- El Gobierno ecuatoriano decidió este martes mantener un día más las clases virtuales en tres municipios de la costa, que están en alerta por el pronóstico de intensas lluvias y tormentas que podrían provocar inundaciones, como efecto del fenómeno de El Niño.

La ministra de Educación, Gilda Alcívar, señaló en su cuenta de X que las clases virtuales en instituciones públicas se mantendrán este miércoles en Guayaquil, la ciudad más poblada del país, y los municipios vecinos de Samborondón y Durán, debido a "posibles limitaciones en la movilidad".

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La funcionaria señaló que la decisión fue tomada después de que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) nacional se reuniera este martes y analizó las predicciones climáticas del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) y del Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar).

En el caso de los colegios privados, universidades e institutos, las autoridades de esas instituciones podrán decidir si mantienen las clases presenciales "considerando la seguridad de sus respectivas comunidades educativas".

Alcívar agregó que en otras zonas de la costa que tienen afectaciones se aplicará el protocolo de contingencia educativa de forma focalizada.

El COE se reunió este martes después de que Guayaquil sufriera una intensa lluvia y tormenta eléctrica que inundó gran parte de la ciudad y dejó una persona fallecida, además de árboles caídos y deslizamientos de tierra.

En algunos barrios, el agua llegó por encima de la cintura de las personas que intentaban llegar a sus casas en medio del colapso del tráfico.

Según la alcaldesa encargada de Guayaquil, Tatiana Coronel, en esa reunión del COE, en la que estuvieron presentes autoridades locales, "se dijo que este fenómeno puede ser histórico".

El Inamhi señaló el lunes que las lluvias en Guayaquil ya han alcanzado los 683,9 milímetros durante septiembre y octubre, de los 1.055,6 milímetros de su acumulado normal en época lluviosa (enero a abril).

El presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, señaló este martes que se entregarán 1.778 bombas de agua para atender las inundaciones en la costa y el Ministerio de Desarrollo Humano informó de la entrega de bonos de 304 dólares para personas damnificadas.

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A inicios de septiembre, el Gobierno ecuatoriano declaró la alerta roja en todo el territorio ante la llegada del fenómeno de El Niño y el mandatario elevó a prioridad nacional el fortalecimiento de las acciones de prevención y preparación, para agilizar, entre otras cosas, la asignación de presupuesto a los ministerios.

Hasta el momento, las fuertes lluvias vinculadas a El Niño han dejado cuatro personas fallecidas y 31.944 afectadas en todo el país desde finales de agosto. EFE