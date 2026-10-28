El oficialismo presenta un proyecto que busca la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica

Guardar

San José, 27 oct (EFE).- El oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó este martes un proyecto de ley que pretende habilitar la reelección presidencial consecutiva en Costa Rica, aunque para aprobarlo deberá conseguir votos de los partidos de oposición.

La iniciativa promueve una reforma a la Constitución Política y busca habilitar la reelección presidencial consecutiva por un periodo, pero con la posibilidad de que, luego de gobernar dos periodos seguidos, un mandatario pueda volver a presentarse a unas elecciones después de cuatro años de su último mandato.

PUBLICIDAD

En la actualidad, en Costa Rica está permitida la reelección no consecutiva, una modalidad en la que un presidente debe esperar ocho años desde su salida del poder para volver a ocupar el cargo.

Al tratarse de una reforma constitucional, el proyecto de ley presentado este martes requiere de una mayoría calificada (dos terceras partes del Legislativo) para que sea aprobada, algo que en primera instancia parece poco probable de conseguir para el oficialismo, ya que no cuenta con alianzas con otros partidos en la Asamblea Legislativa.

PUBLICIDAD

El derechista conservador PPSO tiene una bancada de 31 de los 57 diputados de la Asamblea Legislativa y para aprobar la reforma requiere de 38 votos.

"Yo le pregunto a la oposición si se van a oponer: ¿Tienen miedo?", expresó el diputado del PPSP José Miguel Villalobos, cercano colaborador del expresidente Rodrigo Chaves (2022-2026).

De aprobarse la modificación, Chaves, ministro de la Presidencia y de Hacienda de la actual mandataria, Laura Fernández (2026-2030), podría volver a la presidencia en 2030 y aspirar a dos periodos seguidos.

La oposición ha señalado en reiteradas ocasiones la supuesta intención de Chaves de concentrar el poder.

Lo opositores citan como ejemplo la pasada campaña electoral cuando Chaves aludía a la necesidad de que los costarricenses eligieran 38 diputados "patriotas" para implementar reformas profundas del Estado, o cuando dijo, luego de que Fernández ganó las elecciones de 2026 y obtuvo una bancada legislativa de mayoría simple, que "el pueblo" había "recuperado" el poder Legislativo, el Ejecutivo y solo hacía falta el Judicial.

PUBLICIDAD

La diputada del opositor Partido Unidad Social Cristiana Abril Gordienko dijo este martes que la propuesta "es como soltar los dados al aire y ver qué cae" porque es una reforma constitucional que requiere 38 votos que "ellos no tienen en este momento y dudo mucho que los vayan a lograr".

"Es una copia de lo que hemos visto en El Salvador de (Nayib) Bukele, en el Ecuador de (Rafael) Correa, en la Bolivia de Evo Morales, y si eso llegara a ocurrir aquí me parece que tiene nombre y apellido. Lo que quieren es mantener la inmunidad que tiene el ministro Chaves sobre el cual pesan una serie de acusaciones a las que tendría que responder en el momento que pierda la inmunidad", declaró Gordienko.

PUBLICIDAD

La Fiscalía ha acusado al expresidente Chaves por un caso relacionado a supuestas estructuras paralelas de financiamiento electoral y otro de aparente uso irregular de fondos provenientes del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Por el caso del BCIE, en el pasado Congreso la oposición no consiguió los votos para levantar la inmunidad de Chaves cuando aún era presidente, y lo mismo ocurrió con otra acusación del Tribunal Supremo de Elecciones que pidió levantar la inmunidad al exmandatario por beligerancia política (interferencia en la campaña electoral de 2026).

PUBLICIDAD

Chaves mantiene inmunidad como ministro de la actual presidenta Laura Fernández, quien se autodenominó la "heredera" del expresidente y símbolo de la "continuidad".