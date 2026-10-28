Netanyahu pide esperar a los resultados pero apuesta por un gobierno sin partidos árabes

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Jerusalén, 28 oct (EFE).- El primer ministro israelí y candidato por el Likud, Benjamín Netanyahu, pidió en la madrugada de este miércoles esperar a los resultados definitivos de las elecciones en Israel, pero apostó por un gobierno sin "los partidos árabes y antisionistas".

Cinco horas después del cierre de urnas, con un 5 % escrutado que le da como ganador, Netanyahu habló ante decenas de seguidores en la sede electoral de Jerusalén, donde mencionó el régimen iraní y aseguró que luchará junto con el presidente estadounidense, Donald Trump, por "acabar con esta amenaza para siempre". EFE

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