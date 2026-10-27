Venezuela y Acnur fortalecen su cooperación para proteger a refugiados y retornados

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Caracas, 27 oct (EFE).- La Defensoría del Pueblo de Venezuela y representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) firmaron una carta de entendimiento para fortalecer "la cooperación institucional y las capacidades de protección de los derechos de las personas refugiadas, apátridas y retornadas en el territorio nacional".

El acuerdo establece "un marco de colaboración técnica y operativa orientado a mejorar los mecanismos de atención, orientación y acompañamiento, con especial énfasis en las personas y comunidades que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad", detalló la Defensoría en una nota de prensa difundida este martes.

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"Ambas instituciones avanzan en el fortalecimiento de sus mecanismos de cooperación, con el propósito de facilitar el acceso a los derechos, mejorar las respuestas de protección y contribuir a la prevención de situaciones de apatridia, la protección del derecho a una nacionalidad y el acceso efectivo a la justicia", dice la nota.

La Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un mecanismo coliderado por Acnur y la Organización Internacional de Migraciones, registra 6,9 millones de refugiados y migrantes venezolanos en América Latina y el Caribe, con base en lo reportado por los gobiernos de acogida.

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A principios de este mes, el alto comisionado de ACNUR, Barham Salih, visitó Venezuela y dijo entonces que trabaja con el Gobierno y otros organismos para facilitar el retorno voluntario de migrantes y, además, con autoridades de toda la región "para ayudar a los venezolanos que han huido del país en los últimos años".

El alto comisionado se reunió con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y otras autoridades para conversar sobre el retorno de migrantes y su reintegración, las consecuencias del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio y abrir un nuevo capítulo de cooperación. EFE

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