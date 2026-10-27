El CTA admite que Cancelo debió ser amonestado en el Clásico y afirma que la mano de Balde es "no punible"

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El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha admitido que el defensa del FC Barcelona debió ver la cartulina amarilla por una "acción temeraria" sobre Yan Diomande durante el Clásico ante el Real Madrid del pasado domingo (1-2), y ha afirmado que la mano de Alejandro Balde en el área azulgrana es "no punible".

En su espacio 'Tiempo de revisión', el CTA analizó la posible mano de Alejandro Balde reclamada por el Real Madrid en una acción en el área local ante Kylian Mbappé. "Balde y Mbappé pugnan mutuamente en la disputa del balón. El balón impacta en el brazo del defensor de forma fortuita, el brazo está en una posición natural por la dinámica de la acción", recoge el organismo.

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Así, manifiesta que la acción ocurrida en el minuto 70 del duelo en el Spotify Camp Nou es de "mano no punible" y que se produce el "acierto del árbitro" Juan Martínez Munuera al no señalar nada en la acción.

Además, analiza la posible falta de Joao Cancelo sobre Yan Diomande en el minuto 57. "Diomande conduce el balón e inicia una acción de ataque, Cancelo impacta de forma parcial en la pierna de Diomande", indica, aunque explica que "no hay fuerza excesiva o brutalidad".

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El CTA concluye que se trata de una "acción temeraria" y reconoce que el colegiado del encuentro "debió mostrar tarjeta amarilla" al futbolista del Barça.