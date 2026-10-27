La subasta de los bienes del Pazo de Meirás arranca con ventas de hasta 2.750 euros

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La subasta de Magna Art Auctions, que comprende 689 objetos retirados del Pazo de Meirás entre los que destacan varios retratos de Franco o una fotografía de Juan Carlos I, ha arrancado este martes a las 17.00 horas con las primeras ventas de muebles, porcelanas o alfombras que han superado los 2.000 euros.

Esta subasta es un encargo realizado por la familia Martínez-Bordiú y Franco al director de la casa de subastas de Magna Art Auctions, José Miguel Carrillo de Albornoz. Los objetos en venta tienen un precio de salida desde los 20 euros hasta los 5.000 euros.

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La venta más cara durante la primera hora ha sido una sopera en porcelana de Compañía de Indias blasonada con esmaltes de la Familia Rosa, Dinastia Quing (1736-1795), con un precio de 2.750 euros. A esta le ha seguido una gran pecera en porcelana china con decoración esmaltada de flores, peonías y aves exóticas, que se ha vendido por 2.500 euros, tras un primer precio de salida de 150 euros.

Entre las primeras ventas también ha destacado un lote formado por seis sillas en hierro pintado en verde con asiento calado de palmetas y perímero de greca clásica que se ha iniciado con un precio de salida de 250 euros y tras varias pujas -tanto por teléfono, como presencial como en web- se ha vendido por 2.250 euros.

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A este lote le ha seguido la alfombra turca 'Ushak', de la primera mitad del siglo XX, en lana anudada a mano decorada con medallón hexagonal con motivos vegetales y florales estilizados, que ha tenido un precio de salida de 250 euros y se ha vendido por 2.000 euros.

Las pieza con un precio de salida más alto todavía no se han subastado, pero destaca una pintura, titulada 'San Francisco orante ante el crucifijo junto a la calavera', que pertenece al círculo del toledano Luis Tristán y será subastada por un mínimo de 5.000 euros.

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Le siguen otros tres objetos con un precio de salida de 4.500 euros. Uno de ellos es un bargueño astúr-leonés y los otros dos también son cuadros: 'Madre mirando con sus hijos que dan de comer al gallo' del pintor italiano Gaetano Chierici y 'Amanecer rosado' del argentino Benito Quinquela.

RETRATOS DE FRANCO Y FOTOGRAFÍA DE JUAN CARLOS I

Entre el conjunto de bienes, se encuentran varios retratos de Franco. Uno de ellos, que saldrá por 80 euros, es una fotografía familiar en la que aparece junto a su esposa, Carmen Polo, y a su hija, Carmen Franco. Además, incluyen un grabado del dictador realizado por calcografía por 100 euros y un tercer retrato por 300 euros.

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También llama la atención una fotografía con marco de plata de Juan Carlos I, que tiene una dedicatoria escrita a mano por el ahora rey emérito: "Al Excelentísimo Franco, con mucho cariño y mucho respeto. Juan Carlos, 1970".

Otros de los objetos que se salen del común del catálogo son varias maquetas náuticas. Entre ellas, destaca especialmente un modelo de grandes dimensiones de un galeón español del siglo XX, que cuenta con un precio de salida de 350 euros.

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