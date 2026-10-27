OKC y Aday Mara se consuelan, Hugo gana con Boston y los Wolves se estrellan

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Chicago (EE.UU.), 26 oct (EFE).- Los Oklahoma City Thunder, con un doble-doble del español Aday Mara, se impusieron este lunes a los Phoenix Suns, mientras que Hugo González destacó en la contundente victoria de los Boston Celtics contra los Chicago Bulls y los Minnesota Timberwolves sufrieron su primera derrota de la temporada pese a los 47 puntos de Anthony Edwards.

Los Dallas Mavericks también ganaron en Miami, donde los Heat encajaron su cuarta derrota en cuatro partidos desde la llegada de Giannis Antetokounmpo y Sergio de Larrea se retiró por una lesión en la rodilla derecha.

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Aday firma doble-doble

Oklahoma City encontró alivio con su victoria por 125-114 ante Phoenix después de perder a Jalen Williams, quien sufrió una grave lesión en el tobillo izquierdo el domingo contra Los Angeles Clippers.

Los exámenes confirmaron la grave lesión y Williams estará varios meses de baja.

Mara aportó once puntos, once rebotes, dos asistencias y dos tapones en diecinueve minutos y cuarenta y nueve segundos. El español convirtió cuatro de sus seis lanzamientos de campo y tres de sus cuatro tiros libres, aunque también cometió cuatro pérdidas.

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Hugo González estrenó su cuenta anotadora esta temporada con trece puntos en la victoria por 134-99 de Boston sobre los Bulls del técnico brasileño Tiago Splitter.

El español, que no había anotado en los dos primeros encuentros, añadió cinco rebotes, dos asistencias y un tapón en 23.39 minutos. Conectó cuatro de sus seis tiros de campo, incluido un triple, y Boston superó a Chicago por 34 puntos durante su presencia en pista.

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Payton Pritchard encabezó a los Celtics con 28 puntos y siete triples en diez intentos desde el banquillo. Jayson Tatum sumó 23 puntos, siete rebotes y seis asistencias, mientras que Paul George aportó 16 puntos.

Los Cavaliers infligieron a Minnesota su primera derrota de la temporada al ganar por 127-125 en la prórroga, pese a los 47 puntos de Edwards.

El escolta conectó 19 de sus 34 lanzamientos, incluidos cinco triples, y añadió cuatro rebotes, cuatro asistencias, dos robos y dos tapones.

Donovan Mitchell lideró a los locales con 26 puntos y siete asistencias. James Harden aportó diecinueve puntos y nueve asistencias y Evan Mobley sumó 18 puntos y nueve rebotes.

Antetokounmpo firmó un triple-doble de 29 puntos, quince rebotes y once asistencias, insuficiente para evitar la derrota de Miami por 109-113 ante Dallas y otro disgusto a unos Heat que siguen sin ganar.

Cooper Flagg respondió con 29 puntos, seis rebotes, once asistencias, cuatro robos y dos tapones para los Mavericks, que también contaron con 20 puntos de P.J. Washington y 18 de Kyrie Irving.

La mala noticia para los Mavericks fue la lesión en la rodilla derecha de De Larrea, quien abandonó el partido en el segundo cuarto tras disputar cinco minutos y cuarenta segundos, sin puntos y con un rebote.

Los Charlotte Hornets vencieron por 110-103 a los Washington Wizards con 39 puntos de Brandon Miller. Anthony Davis fue el máximo anotador de Washington con 29 puntos y diez rebotes, mientras que Trae Young añadió 22 puntos y diez asistencias.

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Los Houston Rockets derrotaron por 120-110 a los Atlanta Hawks con 29 puntos, nueve rebotes, nueve asistencias y seis robos de Alperen Sengun. Kevin Durant aportó 22 puntos.