Principales titulares de los periódicos para el martes 27 de octubre

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Las primeras ediciones de los principales periódicos llegados a nuestra redacción incluyen, entre otras, las siguientes noticias en sus portadas:

EL PAÍS

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-- "El PP y Vox sellan una alianza inédita para controlar el Senado"

-- "Los mercados brasileños sufren un batacazo tras la victoria de Lula"

ABC

-- "PP y Vox cierran un acuerdo en el Senado para responder a la izquierda"

-- "Un pacto quirúrgico circunscripción a circunscripción cerrado en el descuento"

EL MUNDO

-- "El 'pacto defensivo' PP-Vox les acerca al control total del Senado"

-- "La UCO localiza los 300.000 euros de Delcy que Aldama liga al PSOE"

EL PERIÓDICO

-- "Feijóo y Abascal sellan su alianza con el pacto del Senado"

-- ""No fueron a protestar, sino a robar""

LA RAZÓN

-- "La Policía detecta una "injerencia extranjera" en los últimos disturbios"

-- "PP y Vox frustran el golpe de Sánchez para tomar el Senado"

LA VANGUARDIA

-- "PP y Vox sellan un acuerdo en las listas del Senado para asegurarse la mayoría"

-- "La crisis del alquiler impulsa de nuevo la compraventa de vivienda"