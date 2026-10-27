Trump promete en el estado de Misisipi que no rebautizará el río Misisipi

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Washington, 26 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este lunes en un mitin de campaña para las legislativas de noviembre que ofreció en el estado de Misisipi no rebautizar el río Misisipi, al contrario de lo que ha hecho con el golfo de México y lago Ontario.

El republicano estaba destacando cómo, en el marco de las tiranteces de su Gobierno con los dos países vecinos, le cambió el nombre en documentos federales a ambos accidentes geográficos por golfo de América y lago América y, una vez más, sugirió la posibilidad de cambiarle el nombre al océano Atlántico.

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"Estoy pensando en el océano Atlántico. Lo llamamos océano Americano. Creo que a Europa le encantará. ¿Y saben qué? No lo haré. Lo prometo. El río Misisipi; no voy a cambiarle el nombre al Misisipi", afirmó riendo ante miles de asistentes en la localidad de Corinth.

"¿Se lo imaginan, señoras y señores? 'Me complace anunciar que vamos a cambiar el nombre del... Oh, ¿en qué estado estamos? Oh, estamos en Mississippi. Estoy en un grave aprieto", bromeó el magnate neoyorquino.

Trump, que se ha involucrado enormemente en las legislativas participando en uno o más mitines diarios debido a la debilidad de los republicanos en determinados sondeos, ya había dicho en otros actos de campaña que no pensaba cambiarle el nombre al río más caudaloso de Estados Unidos.

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Los sondeos apuntan a que los republicanos, afectados por el incremento del coste de la vida y la impopularidad de Trump y la guerra contra Irán, perderían el exiguo control de la Cámara Baja del Congreso en las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, en las que los demócratas podrían también disputarles el Senado.

Los comicios renovarán los 435 asientos de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. EFE

(foto)(vídeo)