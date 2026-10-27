El PIB surcoreano sube un 1 % en el tercer trimestre gracias a las exportaciones de chips

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Seúl, 27 oct (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Corea del Sur se elevó un 1 % entre julio y septiembre con respecto al trimestre anterior, impulsado por las fuertes exportaciones de semiconductores y la inversión en instalaciones, según informó este martes el Banco de Corea (BoK).

El crecimiento superó con creces la previsión anterior del BoK del 0,3 % realizada en agosto, y supone una aceleración respecto a la expansión del 0,6 % registrada en el segundo trimestre del año, según los datos preliminares del banco central.

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Entre los principales factores de crecimiento se encuentran las exportaciones, que crecieron un 2,3 %, principalmente por las ventas de semiconductores y de maquinaria y equipos eléctricos, dijo el BoK, mientras que las importaciones aumentaron un 2,4 %, debido principalmente al petróleo crudo y los equipos de fabricación de chips.

El consumo privado cayó un 0,2 %, debido al descenso del gasto en bienes, como vehículos y electrodomésticos, y servicios, como los financieros y de restauración. Por su parte, el consumo público aumentó un 1,9 %, impulsado por mayores gastos en bienes y prestaciones sanitarias.

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El banco central señaló que la inversión en instalaciones creció un 4,1 %, principalmente por el aumento de la maquinaria destinada a la fabricación de semiconductores, mientras que la inversión en construcción avanzó un 0,7 %, gracias a la ingeniería civil.

Por sectores, la manufactura aumentó un 2 %, liderada por los productos informáticos, electrónicos y ópticos, así como la maquinaria y equipos, mientras que los servicios avanzaron un 0,2 %, apoyados por las actividades empresariales, dijo el banco.

En términos interanuales, la cuarta economía de Asia creció un 3,4 % en el tercer trimestre, una cifra inferior a la subida del 3,7 % registrada entre abril y junio.

Los datos del BoK se producen en medio del récord de exportaciones surcoreanas registrado en septiembre, de 120.900 millones de dólares, impulsado por un aumento interanual del 262,8 % en las ventas de semiconductores, según datos del Servicio de Aduanas de Corea del Sur.

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El BoK también elevó en agosto su previsión de crecimiento para 2026 del 2,6 % al 3,3 %, debido al auge de los semiconductores, pese a la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio. EFE