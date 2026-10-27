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El Kospi surcoreano sube más del 4 % en apertura impulsado por tecnológicas y Wall Street

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Seúl, 27 oct (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, subía por encima del 4 % en la apertura de este martes, impulsado por el cierre en verde de Wall Street, con optimismo renovado por el sector tecnológico ante la próxima salida a bolsa de la empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic.

Transcurridos los primeros quince minutos de negociación, el indicador ganaba un 4,26 %, o 233,26 puntos, hasta los 5.702,73 enteros, tras haber caído un 1,46 % en la sesión anterior.

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El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se anotaba una subida del 3,28 %, o 23,85 puntos, hasta las 751,06 unidades.

El fabricante de chips y valor de referencia local Samsung Electronics subía un 4,7 %, mientras su principal competidor, SK hynix, hacía lo propio con un crecimiento del 6 %.

La firma de inversión en tecnología SK Square saltaba más de un 8,5 %, y Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, se alzaba un 5,3 %.

En el sector automovilístico, Hyundai Motor registraba una subida del 2,43 % y su empresa hermana Kia también por encima del 2 %.

En la industria de defensa, Hanwha Aerospace aumentaba un 1,71 %, Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, notificaba ganancias del 4 %, y LIG Defense & Aerospace de un 4,4 %.

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