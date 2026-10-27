Perú anuncia reinicio de vuelos de Air Canadá hacia Lima y nuevas rutas a EE.UU. y Brasil

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Lima, 26 oct (EFE).- La aerolínea Air Canadá ha retomado sus vuelos desde Toronto y Montreal hacia Lima, mientras que Delta Air Lines reanudará una conexión con la ciudad estadounidense de Salt Lake City, mientras que Sky Airline Perú abrirá una ruta hacia la brasileña Río de Janeiro, informó este lunes el ministerio peruano de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El ministerio señaló que durante el último trimestre de este año "se fortalecerá la conectividad aérea" de Perú, con el reinicio de tres conexiones aéreas internacionales y el incremento de frecuencias en distintas rutas nacionales e internacionales.

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En ese sentido, la cartera de Transportes detalló que Air Canada retomó desde este domingo sus vuelos entre Lima y Toronto, y Lima y Montreal con dos frecuencias semanales en cada ruta.

A partir del 1 de diciembre, ambas conexiones aumentarán a tres vuelos semanales, con lo que se proyecta transportar a unos 20.655 pasajeros entre ambos países hasta finalizar este año.

El MTC agregó que Delta Air Lines también reiniciará, desde el próximo 2 de diciembre, la ruta Salt Lake City-Lima, con una frecuencia diaria y un estimado de 11.340 pasajeros al cierre de 2026.

Por su parte, Sky Airline Perú abrirá el 28 de diciembre próximo una ruta, con vuelos diarios, entre Lima y Río de Janeiro, al aprovechar que ambos países cuentan con un acuerdo de cielos abiertos.

El ministerio indicó que a estas operaciones se suma el incremento de frecuencias semanales de Sky Airline Perú en la ruta entre Lima y Santiago de Chile, y el inicio de sus operaciones en la ruta Lima-Aeroparque, en Buenos Aires, con siete frecuencias semanales.

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Entre octubre y diciembre próximo, se proyecta que la primera de estas rutas transportará a más de 42.550 pasajeros y la segunda a más de 27.080 en la segunda.

La información oficial mencionó, además, el incremento de frecuencias en otras conexiones internacionales de Latam Airlines, como las de Lima-Aruba y Lima-México; la de Lima-Madrid de Iberia, que aumentará de catorce a dieciséis frecuencias semanales; la de JetSmart entre Buenos Aires y Lima, y la de Arajet entre Lima y Punta Cana.

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En 2027, se prevé fortalecer las conexiones con Chile y Brasil desde la ciudad sureña de Cusco, con Colombia desde la amazónica Iquitos y con Ecuador desde la norteña Chiclayo, agregó la nota informativa.

El MTC indicó que también se proyectan nuevas conexiones desde Lima hacia Venezuela, Estados Unidos, España, Argentina y Turquía, además de otros destinos, así como en vuelos nacionales hacia el aeropuerto norteño de Anta y al amazónico de Puerto Maldonado, entre otras localidades. EFE

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