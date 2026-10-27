Rusia derriba 222 drones ucranianos de largo alcance sobre trece regiones y el mar Negro

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Moscú, 27 oct (EFE).- Las defensas antiaéreas rusas derribaron durante la pasada noche 222 drones ucranianos de largo alcance sobre doce regiones rusas, la anexionada península de Crimea y el mar Negro, según el Ministerio de Defensa de Rusia.

"Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 222 drones ucranianos de ala fija", escribió en Telegram el mando castrense ruso.

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En la región fronteriza rusa de Briansk murió una persona y seis resultaron heridas a consecuencia del ataque nocturno, informó el gobernador local, Yegor Kovalchuk, en su cuenta Telegram.

Ni las autoridades locales ni los medios independientes rusos y ucranianos reportaron daños a la infraestructura crítica rusa.

Rusia volvió a atacar esta noche la capital de Ucrania, donde causó daños al puente Sur y a instalaciones del metro de Kiev, cobrando al menos una víctima mortal y diez heridos.EFE