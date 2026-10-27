El opositor Eisenkot arranca la jornada electoral israelí visitando colegios cerca de Gaza

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- El opositor Gadi Eisenkot, líder de Yashar! (¡Recto!) y favorito en las encuestas para resultar la fuerza más votada en las elecciones de este martes en Israel, comenzó la jornada electoral visitando colegios cercanos a Gaza antes de emitir su voto.

Eisenkot acudió, coincidiendo con la apertura de las urnas a las 7:00 hora local (5:00 GMT), a un colegio electoral en Ofakim, una de las localidades alcanzadas por la incursión de milicianos de Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023, acompañado de la residente local Shiral Hogeg y su compañero de partido y candidato Nir Hagbi, con los que exhibió cercanía y camaradería.

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"Hace tres años, comenzó aquí un período muy difícil para el Estado de Israel. Hoy, emprendemos un nuevo camino hacia un futuro compartido de sanación y reparación", dijo Eisenkot durante la visita, según informó su partido en un comunicado.

El candidato opositor, que lidera las encuestas de intención de voto por delante del Likud del primer ministro, Benjamín Netanyahu, hizo un llamamiento "a todos para que voten por Yashar!, a fin de que tengamos la fuerza necesaria para lograr un cambio y un futuro mejor para todos los ciudadanos de Israel", de acuerdo al texto.

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Tras esta visita, Eisenkot se dirigirá a un centro de votación en Nir Oz, uno de los 'kibutz' (comunidad agrícola) más afectados por los ataques del 7 de octubre, donde 47 residentes murieron y otros 76 fueron tomados como rehenes, entre ellos Gadi Moses, superviviente del cautiverio, que acompañará al opositor.

El líder de Yashar! se trasladará posteriormente a colegios en Ashdod, Rishon LeZion y Holon antes de recalar en Herzliya para visitar su cementerio y posteriormente ejercer su voto en el colegio de HaNadiv a primeas horas de la tarde.

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Eisenkot viajará posteriormente a Rosh Haayin y cerrara la jornada en Tel Aviv. EFE

(foto)(vídeo)