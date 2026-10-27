La Iglesia Ortodoxa Etíope denuncia masacre de 60 fieles en ataques en la región de Oromía

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Nairobi, 27 oct (EFE).- La Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo denunció la masacre de al menos sesenta fieles cristianos en ataques en la región de Oromía (oeste, centro y sur), sin precisar los responsables de la violencia, si bien se trata de una zona golpeada por las tensiones étnicas y la violencia de grupos rebeldes y el Ejército de Etiopía.

Según un comunicado difundido por la Iglesia Ortodoxa etíope a última hora de lunes en la red social Facebook, las víctimas fueron asesinadas en varios ataques perpetrados en la zona de Arsi (centro).

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Al menos catorce personas fueron asesinadas el pasado día 20, en la localidad de Gora Silingo, en el distrito de Merti, mientras otras 46 murieron el día 24 en Tereta Chole Birbo, en el distrito de Sherka, de acuerdo a la institución.

EFE no puedo comprobar esta información de manera independiente.

"También nos enteramos con gran pesar de que las casas de veinte fieles fueron completamente reducidas a cenizas y de que más de veinte personas entre nuestra gente sufrieron heridas graves y están recibiendo tratamiento en hospitales", lamentó la Iglesia.

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"Las horribles y espantosas masacres, el desplazamiento forzado y los daños físicos y a la propiedad infligidos a nuestros inocentes fieles cristianos ortodoxos en la Eparquía de Arsi y en otras partes de nuestro país han continuado sin cesar y han empeorado con el tiempo", subrayó.

La institución quiso recordar que "numerosos fieles" han sido ya asesinados antes en esa zona e instó al Gobierno etíope a "condenar públicamente estos actos inhumanos" y a "defender" los derechos constitucionalmente reconocidos a la vida y a la libertad de culto.

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"Además de llevar ante la Justicia a los perpetradores de estos vergonzosos crímenes y de garantizar el Estado de derecho, se pide a las autoridades que proporcionen las protecciones legales necesarias para evitar que actos tan bárbaros vuelvan a ocurrir y que cumplan sus responsabilidades en consecuencia", concluyó la Iglesia.

Aunque no se atribuyó los ataques a un grupo concreto, en Oromía está activo el insurgente Ejército de Liberación Oromo (OLA, en inglés), que busca la autodeterminación del pueblo oromo, mayoritario pero históricamente marginado.

El OLA, catalogado en 2021 como grupo terrorista por el Ejecutivo etíope, se integró recientemente en una alianza de siete grupos rebeldes y opositores que busca derrocar al primer ministro etíope, Abiy Ahmed, y establecer un Ejecutivo de transición "inclusivo".

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Al OLA han sido atribuidas masacres en las que han muerto cientos de personas durante los últimos años, si bien las fuerzas gubernamentales también han sido acusadas de matanzas y represalias contra la población civil en su lucha contra los rebeldes. EFE