El gobierno sueco bloquea el acceso de sus empleados a ChatGPT y Claude

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Copenhague, 27 oct (EFE).- El Gobierno sueco ha bloqueado el acceso de sus empleados a las versiones de navegador de las herramientas de inteligencia artificial ChatGPT y Claude desde sus ordenadores de trabajo, debido a las preocupaciones de seguridad vinculadas con el tratamiento de datos de carácter delicado.

La medida, que entró en vigor este lunes, obedece a que las autoridades quieren que los empleados gubernamentales usen en su lugar los servicios aprobados por el Gobierno, entre ellos, el Copilot de Microsoft, informó la emisora pública Radio de Suecia.

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El director de Digitalización, Mikael Wettercrantz, advirtió en la intranet del gobierno de que el uso de plataformas no protegidas por estos acuerdos podría tener consecuencias "para la seguridad de nuestra información", según Radio de Suecia.

Varias instituciones suecas, como la Dirección General de Tráfico, han alertado en los últimos meses de los riesgos vinculados al uso de una decena de herramientas de inteligencia artificial para la seguridad de los datos.

De acuerdo con Radio de Suecia, una parte del personal gubernamental podrá seguir teniendo acceso a Chat GPT y Claude desde sus ordenadores de trabajo a través de una plataforma especial desarrollada por las propias autoridades.

Las autoridades suecas han aumentado también la seguridad con respecto al uso de Copilot.