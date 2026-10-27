El Festival de Huelva reúne éxitos y nuevos talentos del cine español como 'La bola negra' en la Sección Acento

27/10/2026 Cartel con las películas seleccionadas para la Sección Acento. Cine Español del Festival de Huelva. POLITICA FESTIVAL DE HUELVA

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El Festival de Huelva de Cine Iberoamericano ha anunciado los títulos que integrarán la Sección Acento. Cine Español de su 52 edición, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre, entre ellos 'La Bola Negra'. Seis películas, dirigidas por Javier Calvo y Javier Ambrossi, Meritxell Colell, Daniel Monzón, Isaki Lacuesta, Aina Clotet y Marta Matute, competirán por el premio a la Mejor Dirección Española otorgado por el público. La programación se completará con dos largometrajes fuera de concurso, firmados por Diego Luna y Rodrigo Sorogoyen.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, entre las películas seleccionadas se encuentra 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, premiados a la Mejor Dirección en el pasado Festival de Cannes. Un auténtico fenómeno cinematográfico que conecta las vidas de tres personajes en tres épocas históricas muy distintas, mediante un tríptico narrativo que se adentra en la memoria, la identidad, el deseo, la libertad y el dolor.

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Su reparto reúne a destacados actores de las generaciones más jóvenes y a figuras internacionales como Penélope Cruz y Glenn Close. Candidata para representar a España en la categoría de Mejor Película Internacional de los Oscar 2027.

También formará parte de la competición 'Lejos de los árboles', de Meritxell Colell, coproducción entre España, Perú e Italia. En ella una artista sonora mexicana y nieta de exiliados catalanes, viaja de la selva a los Andes peruanos junto a su guía y traductor, para continuar el legado de su abuelo: crear un mapa sonoro de lenguas en peligro de desaparición. Una propuesta cargada de poesía visual seleccionada en la Sección Oficial del Festival de Locarno, donde recibió el Premio Fipresci y el Boccalino d'Oro de la crítica independiente a Mejor Película.

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Por otro lado, Daniel Monzón estará presente con 'Ruega por nosotras', que pasará por Huelva tras haber competido en Sección Oficial del Festival de San Sebastián. Ambientada en 1974, durante los últimos meses de la dictadura franquista, la película sigue a Ana, una joven rebelde de diecinueve años perteneciente a una familia acomodada de Barcelona. Tras escaparse una noche para acudir a un concierto callejero, su padre decide trasladarla a Madrid e internarla en un reformatorio donde será sometida a un brutal régimen disciplinario.

Después de haber participado en la pasada edición del Festival con 'Flores para Antonio', el cineasta Isaki Lacuesta regresa a Huelva con 'Jaleos', una obra que aborda el flamenco y su estrecha relación con la modernidad, la tecnología y la sociedad. Un ensayo fílmico que parte de un exhaustivo material de archivo, testimonios sonoros y grabaciones contemporáneas de artistas como C. Tangana, Alba Flores o Soleá Morente. La película explora las facetas más desconocidas de este arte y las conecta con la cultura de masas de los siglos XX y XXI.

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La actriz Aina Clotet se estrena como directora con 'Viva', una ópera prima seleccionada en el Festival de Cannes y Premio de la Fundación Louis Roederer a la Revelación de la Semana de la Crítica. La película cuenta la historia de una profesora e investigadora científica de unos cuarenta años que siente una urgencia radical por vivir intensamente cada día, después de superar una enfermedad. Dividida entre el orden y la seguridad de su relación de pareja de siempre, la aparición inesperada de un joven veinteañero despertará en ella una nueva pulsión de deseo y libertad.

Otra ópera prima completa los títulos a concurso, 'Yo no moriré de amor', de Marta Matute. Esta coproducción entre España y Bélgica ha sido premiada con la Biznaga de Oro a Mejor Película y las Biznagas de Plata a Mejor Actriz y Mejor Actor de Reparto en el Festival de Málaga, entre otros muchos galardones. Basada en vivencias personales de su directora, la película cuenta la historia de Claudia, una joven de dieciocho años que, ante la enfermedad de su madre, se debate entre el deber familiar de convertirse en cuidadora y el anhelo de disfrutar de su juventud.

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Fuera de concurso, la Sección Acento. Cine Español proyectará 'Ceniza en la boca', adaptación de la novela homónima de la mexicana Brenda Navarro, es una coproducción entre México y España, que narra el viaje de dos hermanos desde México a Madrid para reunirse con su madre, que lleva ocho años trabajando allí ilegalmente para mantenerlos y el ambiente hostil al que se enfrentan a su llegada marcado por la precariedad laboral o el racismo.

También fuera de Concurso se proyectará 'El ser querido', obra de Rodrigo Sorogoyen, coescrita junto a su guionista habitual, Isabel Peña. La difícil relación entre un padre y una hija sitúa al espectador frente a un excepcional duelo interpretativo entre Javier Barden, que interpreta a un aclamado cineasta, y Beatriz Luengo, que da vida a su hija actriz. La convivencia durante el rodaje de una película del director dará lugar a una intimidad desconocida desde hace años, pero que también avivará viejos dolores que nunca se curaron.

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La programación de esta Sección Acento. Cine Español, que ha gozado de una estupenda acogida en las recientes ediciones, ofrece un recorrido por la diversidad creativa y narrativa del cine español actual, combinando óperas primas con obras de cineastas de consolidada trayectoria, obras de calado popular y prestigio avaladas por un estupendo recorrido en festivales nacionales e internacionales.