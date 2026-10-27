Dos de cada tres mujeres no saben que existe la consulta preconcepcional, pero el 90% ve relevante preparase previamente

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La presidenta de la Asociación de Matronas de Madrid (AMM), Cristina González Fernández, ha señalado que el 69,2 por ciento de las mujeres no conoce la existencia de la consulta preconcepcional, lo que supone una "gran paradoja", ya que el 90,2 por ciento considera importante prepararse antes del embarazo.

"La mujer cree firmemente que tiene que prepararse, pero no sabe que existe una consulta diseñada específicamente con esta finalidad", ha indicado en relación con los datos arrojados por el estudio 'Todo empieza antes: el embarazo comienza en la preconcepción', dirigido por la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME).

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La investigación, que se ha llevado a cabo sobre una muestra de 2.001 mujeres de entre 18 y 45 años residentes en España, ha contado también con 118 entrevistas adicionales realizas a embarazadas y mujeres que ya están buscando ser madres. Con ello, se ha constatado también que el 20,9 por ciento llegaría tarde o no sabría cuál es el momento adecuado para ir a la consulta preconcepcional.

"El momento óptimo es el momento en el que pasa por tu cabeza: voy a buscar un embarazo, antes de dejar la anticoncepción", ha señalado al respecto González Fernández, que ha afirmado que, aunque la consulta es "individualizada", existen unas "premisas básicas", como "preguntar antecedentes personales y de la pareja".

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SOLO EL 13,7% TOMA ÁCIDO FÓLICO ANTES DEL EMBARAZO

En este sentido, ha declarado que se aborda si se toma medicación, y "a veces se realiza algún tipo de prueba, alguna analítica de sangre", pero "no siempre". "A veces, se hace un cribado de prevención de cáncer de cérvix, la citología", ha explicado, para agregar que "también se trabaja la suplementación", aspecto en el que ha destacado la importancia del ácido fólico, que "es universal", pese a que el estudio ha mostrado que solo el 13,7 por ciento de las mujeres que buscan un embarazo lo toma antes de él.

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"Es importante esta suplementación porque previene defectos del tubo neural", ya que ayuda a cerrarlo de manera adecuada "evitando problemas serios que, a veces, llegan incluso a una interrupción voluntaria del embarazo", ha explicado al hilo, señalando que, por ello, "se recomienda entre uno y tres meses antes de la concepción". Sin embargo, el 10,6 por ciento no sabe qué es.

Junto a ello, la especialista ha manifestado que en la consulta también se cuestiona sobre la historia obstétrica y se valora el ciclo menstrual, además de que se pregunta sobre tóxicos, tanto a la mujer como a su pareja. Al respecto, y tras indicar que es importante que acudan ambos a la visita, ha expuesto que entre las que buscan la gestación, el 52,7 por ciento consume alcohol alguna vez y el 22,3 por ciento fuma en alguna ocasión.

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No obstante, ha subrayado que el 31,4 por ciento de las que están buscando el embarazo ha reducido un 31,4 por ciento el consumo de alcohol y en embarazadas, un 45 por ciento. No obstante, en la gestación también influye la condición física, apartado en el que ha señalado que el 22,9 por ciento tiene alguna de salud relevante, ya sea sobrepeso, ovario poliquístico, alteraciones tiroideas u otras.

Al anterior dato se une el de que un 9,8 por ciento no sabe si presenta alguna situación sanitaria a valorar, así como el de que el 32,3 por ciento toma algún medicamento recetado y el 27,8 por ciento ha usado anticonceptivos hormonales en el último año.

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González Fernández, que ha insistido en la relevancia de la consulta preconcepcional, la cual se encuentra en la cartera de servicios de todas las comunidades autónomas, ha manifestado, sin embargo, que existen "muchas barreras" a la hora de acceder a ellas, siendo la principal "las listas de espera". "Se puede admitir una demora de tres semanas", ya que "no hay que hacerlo al día siguiente", ha explicado, pero ha afirmado que la tardanza se produce en función del centro, no de la región.

En cualquier caso, ha incidido en que "todas las mujeres pueden ir a sus centros de Atención Primaria, a sus centros de salud", y es que es un servicio "gratuito" y no es necesario "un seguro privado". "Queremos que la prevención primaria sea una realidad" y en ella se incluye la consulta y la salud preconcepcional, que "debe ser una prioridad de salud pública" en el momento en que se plantea la búsqueda de un bebé.

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LA MATRONA ES LA FIGURA DE REFERENCIA

Al hilo, y tras indicar que "la matrona es la figura de referencia también antes del embarazo", la encuesta ofrece el resultado de que el 36,9 por ciento de los embarazos no son planificados y "otros muchos se han planificado de manera parcial". De hecho, entre la muestra de las embarazas o las mujeres que buscan un embarazo, el 66,3 por ciento no ha hablado con ningún profesional.

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En cuanto a las de entre 18 y 24 años, un 40,1 por ciento consulta antes a una amiga o a la familia que al sanitario, mientras que un 21,5 por ciento lo hace a su profesional de Ginecología y un 25,5 por ciento conoce la consulta preconcepcional. Solo un 5,9 por ciento acude a su matrona.

También se ha abordado en el trabajo el nivel de estudios, y es que entre las que los tienen superiores, el 52,2 por ciento empezó la suplementación antes del embarazo, mientras que el dato desciende a un 33 por ciento entre las que los tienen básicos.

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Por otra parte, en cuanto a las preguntas en consulta, el 64,6 por ciento pide una evaluación de su salud previa y un 59,9 por ciento, una valoración de las pruebas, con un 58,3 por ciento haciendo referencia al equilibrio emocional. Sobre ello, el 77,3 por ciento siente que el estrés afecta a su bienestar.

Con todo, y tras sostener González Fernández que "el nivel de confianza en la matrona aumenta cuando la conocen", ya que un 62,2 por ciento de las madres recientes lo hace mucho, por un 56 por ciento de las que están intentando quedarse embarazadas, la secretaria de FAME, Asunción Obiol, ha subrayado que la profesional cubre "toda la etapa vital de las mujeres".

Existe "una laguna desde la anticoncepción hasta el embarazo", ha explicado, destacando "toda la información y controles de salud que una mujer debe poder recibir". "La consulta preconcepcional mejora la salud de las madres y de sus hijos", ha resumido, para añadir que "tener familias sanas acorta ese proceso que muchas mujeres tienen para conseguir una gestación".

"Somos un profesional muy accesible, muy cercano y el enlace con todas las necesidades", ya que "trabajamos en equipos multidisciplinares", ha proseguido para defender "que las madres puedan solicitar y sepan que este cuidado existe y que lo van a encontrar en la consulta de las matronas". "Este desconocimiento es la barrera principal que trae resultados mejorables", ha explicado para concluir afirmando que "una mujer es madre cuando lo piensa".