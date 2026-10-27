Agencias

India activa la alerta roja ante la llegada a tierra este miércoles del ciclón Arnab

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Nueva Delhi, 27 oct (EFE).- La India activó este martes la alerta roja en los estados orientales de Andhra Pradesh y Odisha ante la llegada del ciclón Arnab, que tocará tierra este miércoles con vientos de hasta 150 kilómetros por hora, lo que ha llevado a las autoridades a ordenar evacuaciones, cerrar escuelas y desplegar equipos de emergencia.

"Es muy probable que se desplace hacia el noroeste y cruce las costas de Andhra Pradesh y Yanam como una tormenta ciclónica muy severa, con vientos sostenidos de 125 a 135 km/h y rachas de hasta 150 km/h durante la mañana del 28 de octubre", indicó el Departamento Meteorológico de la India (IMD).

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Las autoridades de Andhra Pradesh y Odisha comenzaron ayer los preparativos ante el impacto del ciclón, con evacuaciones en las áreas consideradas vulnerables, el cierre de centros educativos, la habilitación de refugios y el despliegue de equipos de rescate.

En Odisha se han movilizado 225 equipos de bomberos y un centenar de embarcaciones, mientras unas 3.000 mujeres embarazadas están siendo trasladadas preventivamente a hospitales ante la posibilidad de que las lluvias y los fuertes vientos dificulten posteriormente los desplazamientos.

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El IMD advirtió de que Arnab representa una amenaza directa para las zonas costeras y pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios y seguir las órdenes de evacuación de las autoridades locales.

El ciclón tendrá también efectos en Nepal, que emitió una alerta ante las fuertes lluvias, crecidas de ríos, nevadas y posibles avalanchas que el sistema puede provocar en el país durante los próximos días. EFE

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