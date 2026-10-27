El Ejército de Israel afirma haber matado a dos miembros de Hamás y dos de Yihad Islámica en Gaza

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El Ejército de Israel ha afirmado este lunes haber matado a "cuatro terroristas" que ha vinculado a partes iguales al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a Yihad Islámica, todo ello en varios bombardeos ejecutados durante el fin de semana en "norte, centro y sur de la Franja de Gaza", a pesar del alto el fuego.

"Ayer (domingo), las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) eliminaron a tres terroristas del ala militar de las organizaciones terroristas Hamás y Yihad Islámica", ha anunciado un portavoz militar en un comunicado que identifica a estos tres primeros como Alá Abú Zaid y Hamdan Suleiman Ibrahim Abú Amra, a quienes sitúa como miembros del brazo militar de Yihad Islámica, las brigadas Al Quds, y como Fawzi Salam Odet Alá Suarka, un supuesto "francotirador" de Hamás que "promovía ataques de francotirador contra las FDI".

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En otra operación militar ejecutada el sábado, "las FDI eliminaron al terrorista Muhamad Anan Muhamad al Rawaq, jefe de la célula Nujba (una unidad militar de incursiones de Hamás)", reza el anuncio del Ejército israelí. Los cuatro "fueron eliminados mediante ataques aéreos", anota.

El portavoz de las fuerzas israelíes ha asegurado que "durante la guerra, y particularmente en fechas recientes, estos terroristas promovieron ataques contra las fuerzas de las FDI y los ciudadanos del Estado de Israel, además de trabajar para restaurar las capacidades militares de su organización", a lo que ha agregado que, "mientras, violaban sistemáticamente el alto el fuego" teóricamente vigente en el enclave palestino.

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A estos bombardeos hay que agregar otro ataque en el que no han reivindicado baja alguna contra una supuesta "estructura militar en el norte de la Franja de Gaza" presuntamente utilizada, según el portavoz de las FDI, para atacar a tropas israelíes.

"Las FDI, bajo el Mando Sur, se encuentran desplegadas en la zona conforme a lo acordado y continuarán operando para neutralizar cualquier amenaza", ha apostillado el vocero castrense, en línea con la política transmitida por el Ejecutivo que lidera el primer ministro Benjamin Netanyahu en el enclave palestino.

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