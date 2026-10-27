El ECDC envía a un equipo de expertos a Nigeria para reforzar la respuesta local contra el ébola

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El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés) ha desplegado a un equipo de expertos en Nigeria para reforzar las investigaciones y la respuesta local contra el ébola, tras la detección de un caso en este país y otros nueve confirmados en Kenia, en el marco del brote de Bundibugyo que afecta a República Democrática del Congo (RDC).

Según ha detallado el organismo europeo, el equipo de expertos, dirigido por el experto principal del ECDC en inteligencia epidemiológica, proporcionará asesoramiento y apoyo técnico a la Delegación de la Unión Europea en Abuya, la capital de Nigeria.

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Asimismo, se ha ofrecido apoyo a las autoridades nigerianas para colaborar en la vigilancia, el rastreo de contactos, la prevención y el control de infecciones, así como en la preparación y respuesta ante emergencias.

El ECDC ha recordado que está apoyando las acciones contra el brote de ébola desde que se declaró el pasado mayo. En junio, lideró una misión de investigación sobre los controles de salida en los aeropuertos de la República Democrática del Congo y Uganda, y también ha desplegado expertos en Sudán del Sur.

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Todos los despliegues son coordinados por el Grupo de Trabajo de Salud de la UE, que brinda apoyo a países de Europa y de todo el mundo para identificar deficiencias en la preparación y respuesta ante enfermedades infecciosas. El Grupo de Trabajo también ofrece asesoramiento especializado, apoyo operativo y orientación técnica donde sea necesario, contribuyendo así a fortalecer la seguridad sanitaria.

El ECDC sigue colaborando con los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades (Africa CDC), la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Delegación de la UE en Nigeria y el Centro Nigeriano para el Control y la Prevención de Enfermedades.

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BAJO RIESGO

Según la última evaluación de amenazas del centro europeo, la probabilidad de infección para las personas procedentes de Europa que viven o viajan a las zonas afectadas de Kenia y Nigeria "es baja, siempre que sigan las precauciones recomendadas".

En cuanto al riesgo de propagación del virus en Europa, ha apuntado que la probabilidad es "muy baja", igual que el riesgo general para la población de la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo (UE/EEE).

Para reforzar la preparación en los Estados miembros de la UE, el ECDC ha elaborado una lista de verificación práctica para que las autoridades nacionales revisen sus procedimientos internos y fortalezcan la preparación de sus sistemas, garantizando así una respuesta rápida y eficaz.

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Asimismo, ha publicado directrices de evaluación de riesgos para apoyar a las autoridades de salud pública tras la identificación de un caso de ébola durante o después de un vuelo, así como recomendaciones sobre medidas de prevención y control de infecciones.