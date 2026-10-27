Boeing pierde 494 millones hasta septiembre y recibe el visto bueno para los aviones 737-7 y 737-10

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Boeing registró unas pérdidas netas de 551 millones de dólares (494,7 millones de euros) entre enero y septiembre, lo que supuso reducir en un 90% los 'números rojos' de 5.982 millones de dólares (5.367 millones de euros) del mismo periodo de un año antes, al anotarse un gasto extraordinario debido al retraso del calendario del programa 777X.

Entre los hitos del fabricante en el tercer trimestre, destacaron la certificación de los aviones 737-7 y 737-10 y la selección para diseñar y construir el avión de combate de sexta generación de la Armada.

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En cuanto a la facturación, los ingresos de Boeing crecieron un 8%, alcanzando los 70.965 millones de dólares (63.675 millones de euros) en los primeros nueve meses, por encima de los 65.515 millones de dólares (58.788 millones de euros) del ejercicio previo, según ha informado la compañía.

Por otro lado, la deuda total consolidada ascendió hasta los 45.900 millones de dólares (41.187 millones de euros), similar al periodo previo. También, la compañía mantiene acceso a líneas de crédito por valor de 10.000 millones de dólares (8.973 millones de euros), que permanecen sin utilizar.

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"Seguimos centrados en la seguridad y la calidad, redoblando nuestros esfuerzos en la metodología Lean y la ejecución disciplinada para cumplir con nuestros compromisos y ofrecer el rendimiento duradero que nuestros grupos de interés esperan", ha señalado su CEO, Kelly Ortberg, sobre la situación de Boeing tras los logros mencionados anteriormente.

De cara a 2026, la meta no ha cambiado, suponiendo la entrega de cerca de un 10% más sobre la cantidad del año anterior, es decir, aproximadamente 660 entregas.

AVANCES EN SU DIVISIÓN COMERCIAL

Sobre el segmento de aviones comerciales, sus ingresos aumentaron un 8% hasta septiembre, con 31.674 millones de dólares (28.442 millones de euros), entregando 475 unidades, lo que supone un 5% más de aeronaves más en comparación al mismo periodo de 2025, mientras que la cartera de pedidos del tercer trimestre incluyó más de 6.300 aviones valorados en 612.000 millones de dólares (549.000 millones de euros).

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Además, el programa 737 continúa avanzando hacia una producción estabilizada de 47 unidades mensuales.

En el tercer trimestre, el programa 777X sigue progresando en las pruebas de vuelo de certificación del 777-9 y mantiene su calendario previsto para la primera entrega en 2027.

LAS VENTAS EN DEFENSA CRECIERON UN 17%

Por su parte, la cifra de negocio del mercado de Defensa, Espacio y Seguridad fue de 23.017 millones de dólares (20.653 millones de euros) en los primeros nueve meses, lo que representó un aumento del 16% interanual.

Durante el trimestre, este área fue seleccionada por la Armada de los Estados Unidos para un contrato de diseño, construcción y entrega del avión de combate de próxima generación F/A-XX. Este pedido no está incluido en la cartera de pedidos pendientes hasta que se complete el proceso de selección y evaluación de proveedores.

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También durante el trimestre, Boeing recibió un contrato de siete años para ampliar la producción del PAC-3 Seeker

Asimismo, la cartera de pedidos de Defensa, Espacio y Seguridad ascendió hasta alcanzar la cifra de 101.000 millones de dólares (90.630 millones de euros), de los cuales el 23% correspondió a pedidos de clientes de fuera del país norteamericano.

Por último, la facturación del sector de servicios globales se incrementó un 4%, hasta los 16.288 millones de dólares (14.615 millones de euros), gracias al mayor volumen de operaciones con el Gobierno.