EEUU activa la alerta por inundaciones en el sur de Florida ante la marea extraordinaria

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Miami (EE.UU.), 27 oct (EFE).- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) emitió este martes una alerta por inundaciones costeras para el sureste de Florida que permanecerá activa hasta el miércoles, debido a la marea alta extraordinaria que afecta la región, y que ha anegado sectores de Miami y Fort Lauderdale.

El organismo avisó de "posibles inundaciones costeras importantes" entre la región de los Cayos de Florida, en el extremo sur del estado, y el norte de West Palm Beach, que afectarán especialmente entre las 8:00 y las 11:00 (12:00 y 15:00 GMT) y las 20:00 y las 23:00 (00:00 y 03:00 GMT del día siguiente) del martes y el miércoles, coincidiendo con la pleamar.

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Además, el NWS prevé que las inundaciones costeras "de menores a moderadas podrían continuar hacia el final de la semana" debido a la marea alta, conocida en Estados Unidos como 'king tide'.

La alerta se produce en un momento en el que la región vive las mareas altas más elevadas del año, y que puede causar inundaciones en zonas alejadas de la costa que se encuentren cerca de otros cuerpos de agua.

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Según el Distrito de Gestión del Agua del Sur de Florida (SFWMD), estas mareas excepcionales se producirán del 24 al 30 de octubre, del 6 al 9 de noviembre y del 23 al 26 de noviembre.

Este fenómeno obedece a la alineación cíclica de la Tierra, la Luna y el Sol, lo que provoca un aumento aún mayor en el nivel del mar. Al subir la marea, el agua penetra en el subsuelo y desborda el alcantarillado, anegando avenidas y barrios enteros a pleno sol.

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Si este fenómeno se combina con fuertes vientos o lluvias, las inundaciones pueden ser aún más graves.

El condado de Miami-Dade instó a los residentes a trasladar sus vehículos a terrenos más elevados antes de que comience la pleamar y a lavarlos con agua dulce en caso de transitar por agua salada.

También exhortó a evitar caminar o conducir por zonas inundadas debido a los riesgos sanitarios y los daños materiales.

Desde 1870, el aumento del nivel del mar en la costa suroriental del estado de Florida, donde se encuentra Miami, ha sido de 30 centímetros (12 pulgadas), mientras que el promedio mundial se situó en 20 centímetros (8 pulgadas), según el último informe de la organización World Resources Institute (WRI).

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Florida es la región de Estados Unidos "más vulnerable" a los impactos del cambio climático debido al aumento del nivel del mar, las inundaciones y una mayor actividad ciclónica, según WRI. EFE

(foto)