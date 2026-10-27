León XIV se reunirá con las víctimas de abusos durante su viaje a Latinoamérica

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Ciudad del Vaticano, 27 oct (EFE).- El papa León XIV se reunirá con víctimas de abusos por parte de miembros del clero durante su próximo viaje a Latinoamérica, que le llevará a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, según confirmó este martes la Santa Sede.

"Durante los días del próximo Viaje Apostólico del Santo Padre a América Latina, están previstos algunos encuentros con personas que han sido víctimas de abusos por parte de miembros del clero y de la Iglesia", informó el Vaticano en un breve comunicado.

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Estos encuentros, subraya la Santa Sede, "responden a la voluntad del papa de expresar su cercanía a quienes han sufrido y siguen sufriendo a causa de esta violencia".

Pero también "de construir junto a ellos caminos de sanación accesibles a todas las personas que los necesiten y de garantizar que la Iglesia sea un lugar seguro y espiritualmente saludable, que viva y transmita el Evangelio", termina la nota.

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El Vaticano confirmó ayer lunes que se mantiene como estaba previsto el viaje de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre, apenas un mes después de su operación de un adenocarcinoma, un tipo de cáncer pulmonar, por el que se le ha extirpado un lóbulo.

El Vaticano ha precisado que en la situación clínica del pontífice "no existen contraindicaciones" que le impidan viajar.

Y ahora la Santa Sede informa de que, además de los actos que tendrá en agenda en su regreso a Sudamérica, el papa también se reunirá con víctimas de abusos, como ya hiciera en otros viajes como en Francia y España.

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En Perú, país del que cuenta con la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo, las víctimas y supervivientes del Sodalicio de Vida Cristiana (SVC), disuelto por el papa Francisco, han pedido una reunión con León XIV.

Por otro lado, el pontífice estadounidense ha defendido en varias ocasiones como "un mandato para todos" que la Iglesia ofrezca justicia y reparación a las víctimas de abusos, y que trabaje para la prevención de esta lacra.