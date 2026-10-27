Japón estrecha vínculos con Bangladés y espera invertir 5.678 millones de euros en 5 años

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Tokio, 27 oct (EFE).- La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, afirmó este martes que Japón espera invertir un billón de yenes (unos 5.678 millones de euros) en los próximos cinco años en Bangladés, durante un encuentro para estrechar vínculos con su homólogo del país asiático, Tarique Rahman.

"Se prevé que en los próximos cinco años las empresas japonesas inviertan aproximadamente un billón de yenes en inversiones privadas", afirmó Takaichi en declaraciones a los medios tras mantener una reunión en Tokio con Rahman, que llegó el lunes al archipiélago y permanecerá hasta el jueves.

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Según un comunicado del Ministerio de Exteriores japonés, Tokio espera que estas inversiones se traduzcan en la creación de 200.000 trabajos.

El potencial de Bangladés "es extremadamente importante para la economía japonesa" como un puente entre el Sudeste Asiático y el Sur de Asia, afirmó la primera ministra nipona, al tratarse de un país situado en la Bahía de Bengala y vecino de la India.

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Takaichi prometió colaborar para desarrollar las relaciones económicas y acelerar la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación Económica entre Japón y Bangladés (EPA), firmado por ambos países el pasado febrero en Tokio.

"Nuestra ambición es clara, convertir esta amistad entre nuestras dos naciones en un poderoso motor de oportunidades económicas y prosperidad compartida", afirmó Rahman por su parte.

El mandatario bangladesí asumió el poder en febrero tras la victoria electoral del BNP, que puso fin al periodo interino encabezado por Muhammad Yunus tras la turbulenta expulsión del poder de Sheikh Hasina en agosto de 2024.

Además del componente económico de la visita, Takaichi afirmó que Japón ha decidido proporcionar a Bangladés un buque patrullero para "reforzar las capacidades de seguridad marítima".

El archipiélago apoya la "libertad de decisión" de Bangladés "en el marco de un renovado Indopacífico Libre y Abierto", añadió el Ministerio de Exteriores japonés, usando la expresión acuñada por Tokio y Washington para referirse a su estrategia compartida para contener el auge geopolítico de China en la región.

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Pekín y Daca elevaron en julio de 2024 sus lazos a una "asociación cooperativa estratégica integral", y Rahman reafirmó los vínculos entre ambos países en una reunión con el presidente chino, Xi Jinping, el pasado junio en Pekín. EFE

(foto)(vídeo)