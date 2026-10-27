Martes, 27 de octubre de 2026 (07.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 27 oct (EFE).-

Jerusalén - Los colegios electorales en Israel han abierto este martes para acoger las primeras elecciones generales desde los ataques de Hamás de octubre de 2023, en las que se decidirá quién gobernará el país tras tres años de guerras, con el primer ministro, Benjamín Netanyahu, segundo en las encuestas.

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Kiev/Moscú.- Los Ejércitos de Rusia y Ucrania han anunciado el inicio del alto el fuego local en la localidad de Oleshki, en la región de Jersón, acordado entre ambas partes con mediación estadounidense para permitir la evacuación de civiles de la zona.

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Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, preside la VIII Cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas, a la que asisten, entre otros mandatarios, el líder de Irán, Masud Pezeshkian. Putin se reunirá con Pezeshkian, el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, y el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, en el marco de la cumbre del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), la llamada ‘OPEP del gas’.

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Bruselas.- La vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera aborda en una entrevista con EFE la necesidad de que la UE se dote de herramientas como el nuevo Marco de Resiliencia Climática para proteger mejor a todos los sectores económicos ante eventos climáticos extremos.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta un paquete de medidas sobre fronteras y migración que contempla un refuerzo de la agencia Frontex para mejorar sus operaciones y la digitalización del proceso de retorno de migrantes.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta una propuesta legislativa para crear un nuevo Marco de Resiliencia Climática, con el objetivo de reforzar la capacidad de la Unión Europea para anticiparse, prepararse y adaptarse a fenómenos como las sequías, las inundaciones, los incendios forestales y las olas de calor.

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Caracas.- Los siguientes pasos que dará la líder opositora María Corina Machado, quien regresó el domingo a Venezuela y fue recibida por miles de ciudadanos en las calles, siguen siendo una incógnita en su país, mientras Estados Unidos asoma una hoja de ruta que contempla que la presidenta encargada Delcy Rodríguez declare vacante el Ejecutivo en 2027 para abrir así el plazo para la convocatoria a unas elecciones.

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Caracas.- La mayor coalición opositora de Venezuela, Plataforma Unitaria Democrática (PUD), ofrece una rueda de prensa para abordar temas de interés nacional tras el regreso de la líder opositora María Corina Machado.

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Ciudad de México.- El embajador cubano en México, Eugenio Martínez Enríquez, aborda en una entrevista con EFE la nueva votación en la ONU sobre el proyecto de resolución que pide el fin del embargo de EE. UU. a Cuba, el giro a la derecha en América Latina y las relaciones entre México y La Habana en medio de las presiones de Washington.

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Teherán.- Comprar el coche más barato del mercado, salir a tomar un café o adquirir un teléfono móvil son aspiraciones cada vez más imposibles para muchos iraníes, que ocho meses después del comienzo de la guerra con Estados Unidos e Israel ven cómo los precios se disparan y sus salarios pierden poder adquisitivo.

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Guayaquil (Ecuador).- Ecuador, el mayor exportador mundial de banano, inaugura el Banana Time Guayaquil 2026, la mayor convención de la industria bananera de Latinoamérica, con tres días por delante de conferencias y debates sobre las distintas amenazas climáticas, sanitarias y geopolíticas que afectan al sector.

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Hamburgo (Alemania).- Continúa el juicio contra el principal acusado en el sabotaje del gasoducto Nord Stream en el mar Báltico en septiembre de 2022, el exmilitar ucraniano Serguí Kuznetsov, después de que su defensa pidiera anular el proceso judicial.

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Lisboa.- La plataforma Casa para Viver convoca una concentración frente al Parlamento portugués para reclamar el derecho a una vivienda digna, en la jornada de inicio del debate de los presupuestos del Estado para 2027.

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Caracas.- ONG, partidos políticos y sindicatos venezolanos convocan a una protesta en las distintas sedes de la estatal Corporación Eléctrica (Corpoelec) en el país para exigir soluciones ante los constantes cortes de luz en diferentes regiones, que se pueden prolongar hasta 8 horas.

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Santo Domingo.- El director general de la FAO, Qu Dongyu, de visita en República Dominicana, se reúne con el presidente del país, Luis Abinader.

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Ciudad de Panamá.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza una audiencia pública para abordar los impactos y desafíos de gobernanza vinculados a los minerales críticos para la transición energética, así como sus efectos sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en las Américas.

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Rabat.- Diez años después del estallido del Hirak del Rif, la herida sigue abierta. La muerte del pescadero Mohcine Fikri, el 28 de octubre de 2016, desencadenó una ola de protestas en una región marcada por décadas de abandono, que reclamaba empleo, sanidad, educación y derechos. La represión posterior dejó cientos de detenidos, condenas de hasta 20 años, activistas exiliados y familias rotas.

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Tokio.- El primer ministro bangladesí, Tarique Rahman, se reúne este martes con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, con la intención de fortalecer la asociación estratégica bilateral y "mejorar la coordinación para lograr un Indopacífico libre y abierto".

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Quito.- Lo que comenzó como un proyecto universitario en Ecuador terminó en Europa, en uno de los congresos académicos y tecnológicos más importantes del mundo en su área: el prototipo de un robot-peluche con aspecto de capibara creado para apoyar procesos de interacción y acompañamiento terapéutico de niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA).

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La Paz.- El tránsito entre la vida y la muerte y la tradición andina que conmemora a los difuntos en Bolivia en noviembre son honrados por muralistas de seis países que con su arte han convertido el cementerio patrimonial de la ciudad de La Paz en una galería al aire libre.

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París.- La Ópera de París presenta una exposición sobre la tetralogía del Ring de Richard Wagner -su génesis, su impacto en la música y los desafíos de su puesta en escena- con motivo del Festival del Ring que en noviembre servirá para cerrar este ciclo de cuatro óperas que han reimaginado desde 2025 por los españoles Calixto Bieito y Pablo Heras-Casado.

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Montevideo.- El estadio Centenario de Montevideo consagrará el 28 de noviembre al nuevo campeón de la Copa Libertadores en un encuentro que enfrentará al argentino Estudiantes y el brasileño Palmeiras, dos equipos que ya se pusieron cara a cara en dicha instancia y lo hicieron en el mismo escenario que los recibirá en un mes.

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cdp/rmg/EFE

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