Air France amplía en un 5 % su oferta de invierno a la península ibérica, 3 % a Sudamérica

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París, 27 oct (EFE).- Air France anunció este martes que va a incrementar en un 5 % su oferta de plazas en los vuelos a la península ibérica en la temporada de invierno que acaba de comenzar el pasado fin de semana y un 3 % hacia Sudamérica.

En las conexiones con España y Portugal, las principales novedades son que va a operar un vuelo semanal desde París al aeropuerto de Tenerife Sur y dos diarios a Oporto, indicó la compañía de bandera francesa en un comunicado.

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Con Sudamérica, el incremento de sus capacidades se traducirá en particular un refuerzo de las líneas con Brasil, con dos vuelos diarios entre París y Rio de Janeiro a partir del 21 de diciembre y una conexión diaria "en temporada alta" entre la capital francesa y Forteza.

Además, en la línea con Salvador de Bahía se añadirán dos conexiones semanales adicionales a partir del 18 de enero próximo y en el corredor entre París y Santiago de Chile habrá en total diez vuelos semanales.

Air France incrementará sus conexiones con la República Dominicana al integrar tres rotaciones por semana entre el 30 de noviembre de 2026 y el 1 de mayo de 2027.

La aerolínea va a aumentar en un 6 % el número de asientos que pone a la venta en las rutas con Norteamérica, donde cubrirá en total de 23 destinos.

En la red con Asia, la principal novedad va a ser el alza de vuelos con Tailandia, ya que van a ser cinco los que cada semana comunicarán París con Phuket, en lugar de tres el invierno pasado.

En África, Air France va a va a elevar la cadencia de vuelos con Tanzania al programar uno diario a Kilimandjaro y Zanzíbar, frente a cinco semanales hace un año.

Además, su filial de bajo coste Transavia va a proponer esta temporada de invierno (que termina el último fin de semana de marzo) 174 rutas en conexiones con 89 ciudades de 26 países. EFE