Los hutíes aseguran haber repelido un "avance de refuerzos enemigos saudíes" en los alrededores de Bab el Mandeb

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Los hutíes han asegurado este martes haber repelido "un avance de refuerzos enemigos saudíes" en los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en el suroeste de Yemen, en el marco de los combates con las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, que cuentan con respaldo de la coalición internacional encabezada por Riad.

El portavoz de operaciones militares de los rebeldes, Yahya Sari, ha manifestado en un comunicado en redes sociales que el grupo ha lanzado misiles balísticos y ha empleado "armamento pesado" para hacer frente a este "avance", antes de agregar que han causado "numerosas víctimas".

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Asimismo, ha reivindicado ataques lanzados durante las últimas horas contra dos aviones de transporte militar en Najran y Jamis Mushait, así como contra la sede del Ministerio de Defensa saudí en Riad y la refinería de Ras Tanura, sin que las autoridades saudíes se hayan pronunciado por ahora sobre la situación.

Los hutíes, que el 3 de septiembre lanzaron una ofensiva a gran escala en el oeste del país, han ejecutado numerosos ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí, en respuesta al apoyo de la coalición internacional encabezada por Riad a las operaciones militares de las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente.

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Las tropas de las autoridades yemeníes reconocidas por la comunidad internacional anunciaron el pasado 4 de octubre una ofensiva a gran escala para recuperar los territorios recientemente capturados por los hutíes y avanzar incluso hacia la capital, Saná, en manos de los rebeldes desde 2014.