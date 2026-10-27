Rafa Jódar cumple en su debut en Basilea

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El tenista español Rafa Jódar se ha metido este martes en la segunda ronda del torneo de Basilea, de categoría ATP 500 y que se disputa en condiciones indoor, tras imponerse en su debut al chileno Alejandro Tabilo en dos sets (6-4, 6-2) en un partido en el que el su rendimiento fue de menos a más y que le permite seguir sumando puntos de cara a clasificarse para las ATP Finals de Turín.

Rafa Jódar no falló en su estreno en el torneo de Basilea y se impuso por la vía rápida al siempre competitivo Tabilo. El madrileño se mostró muy seguro con su saque --ningún 'break' en contra-- y aprovechó el tramo final del primer set y el arranque de la segunda manga, con cinco juegos consecutivos, para certificar su triunfo. Una victoria que le permite sumar 25 puntos en su particular lucha por meterse en las ATP Finals.

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El arranque de partido tendría a un Jódar muy presionante el resto, llegando a tener bola de rotura en el primer juego del partido y forzando el iguales en el tercero, sin embargo, le faltó finura al madrileño para consumar el 'break'. Además, con su saque estaba bastante certero, dejándose solo dos puntos en sus dos primeros juegos al saque. Sin embargo, con 3-2 en contra, tendría que hacer frente a un 0-40 que levantaría para igualar el set (3-3).

Una primera situación compleja en el partido que cargó de confianza a Jódar para, en el siguiente juego, quebrar por primera vez en el partido el saque del chileno. Un 'break' que consolidaría para tomar una ventaja en el set que sería suficiente para que, en su siguiente turno de saque y tras levantar tres puntos de 'break', se adjudicara la primera manga por 6-4 tras 51 minutos de juego.

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Un primer set muy disputado que haría mucho daño en lo anímico a Tabilo, que se desvanecería en el segundo parcial. Ahí, Jódar olería la sangre y arrasaría en los primeros compases del mismo, con un parcial de 4-0 a su favor --dos al resto--, un marcador que sería irreversible para el chileno. Así, y aunque Tabilo sumara dos juegos, el madrileño certificaría su pase a segunda ronda con un solvente 6-2. Ahora, su rival será el monegasco Valentin Vacherot.